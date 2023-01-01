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На страже пляжа
На страже пляжа, 2-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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9
Режиссер
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Акаки Сахелашвили
В ролях
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Антон Филипенко
,
Екатерина Ковальчук
,
Артем Гайдуков
,
Сергей Дьяков
,
Кирилл Козаков
,
Михаил Горевой
,
Довлет Набоков
,
Гарик Айвазов
,
Матвей Черненко
,
Алена Ицкова
,
Сергей Сгибнев
Продюсеры
Подробнее
Иван Голомовзюк
,
Елена Торчинская
,
Андрей Смиян
Сценарий
Подробнее
Андрей Лариков
,
Максим Кожаев
,
Александр Базалеев
Оператор
Подробнее
Максим Колиганов
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Серии 2-го сезона
1 серия
Episode #2.1
Дата выхода:
27 июля
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2022
2 сезон
9 серий,
2023
2-й сезон сериала «На страже пляжа» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
5915 фильмов
,
1397 сериалов
и
57 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
16
16
фотографий
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2 сезон сериала На страже пляжа онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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