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Бег улиток
Бег улиток, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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8
Режиссер
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Стас Иванов
В ролях
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Дарья Урсуляк
,
Любовь Толкалина
,
Кирилл Жандаров
,
Валерий Панков
,
Василий Башмаков
,
Евгений Санников
,
Любовь Константинова
,
Анастасия Лебедева
,
Екатерина Кукуй
,
Сергей Уманов
,
Юрий Насонов
,
Надежда Мельникова
Продюсеры
Подробнее
Игорь Мишин
,
Александр Цекало
,
Иван Самохвалов
Сценарий
Подробнее
Владимир Батрамеев
,
Максим Иванов
Операторы
Подробнее
Павел Гусев
,
Сергей Трофимов
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2022
1-й сезон сериала «Бег улиток» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16161 фильм
,
4339 сериалов
и
531 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
25
25
фотографий
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1 сезон сериала Бег улиток онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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