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Ломка
Ломка, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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8
Режиссер
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Барри Левинсон
В ролях
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Майкл Китон
,
Уилл Чейз
,
Розарио Доусон
,
Кейтлин Дивер
,
Джон Хугенэкер
,
Джейк Макдорман
,
Уилл Поултер
,
Питер Сарсгаард
,
Филлипа Су
,
Селена Андусе
,
Мэрилин Буш
,
Клеопатра Коулмэн
,
Рэй МакКиннон
,
Майкл Стулбарг
Продюсеры
Подробнее
Джейн Бартелм
,
Джон Голдвин
,
Майкл Китон
,
Ричи Керн
Сценарий
Подробнее
Бет Маки
,
Бенджамин Рубин
,
Дэнни Стронг
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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Episode #1.1
Дата выхода:
14 октября
2 серия: Эпизод 2
Episode #1.2
3 серия: Эпизод 3
Episode #1.3
4 серия
Episode #1.4
5 серия
Episode #1.5
6 серия
Episode #1.6
7 серия
Episode #1.7
8 серия
Episode #1.8
14 серия
Smoke Atb
Дата выхода:
17 апреля
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2021
1-й сезон сериала «Ломка» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16031 фильм
,
4163 сериала
и
543 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
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1 сезон сериала Ломка (Dopesick) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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