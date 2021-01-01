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Регби
Регби, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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16
Режиссер
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Анна Мирохина
В ролях
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Олег Гаас
,
Маргарита Аброськина
,
Сергей Рудзевич
,
Сергей Селин
,
Александра Власова
,
Сергей Ланбамин
,
Максим Иванов
,
Никита Абдулов
,
Денис Васильев
Продюсеры
Подробнее
Илья Куликов
,
Вячеслав Муругов
,
Максим Рыбаков
Сценарий
Подробнее
Илья Куликов
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
16 серий,
2021
1-й сезон сериала «Регби» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
14512 фильмов
,
3515 сериалов
и
449 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Регби»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Регби» (S01, 2021), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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