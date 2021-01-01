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Открытие ведьм
Открытие ведьм, 3-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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6
Режиссер
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Хуан Карлос Медина
В ролях
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Тереза Палмер
,
Мэттью Гуд
,
Оуэн Тил
,
Сорча Кьюсак
,
Вэлари Петтифорд
,
Линдси Дункан
,
Таня Муди
,
Тревор Ив
,
Грег МакХью
,
Эшлин Лофтус
Продюсеры
Подробнее
Кейт Брук
,
Джули Гарднер
,
Джейн Трантер
Сценарий
Подробнее
Дебора Харкнесс
,
Эшли Фароа
,
Кейт Брук
Оператор
Подробнее
Сьюзи Лэвэлл
Композитор
Подробнее
Роберт Лэйн
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2018
2 сезон
10 серий,
2021
3 сезон
6 серий,
2022
3-й сезон сериала «Открытие ведьм» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16057 фильмов
,
4244 сериала
и
545 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
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3 сезон сериала Открытие ведьм (A Discovery of Witches) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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