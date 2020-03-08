1 Эмма Макки Emma Mackey -60 Дата рождения 4 января 1996 / 24 года Знак зодиака Козерог Место рождения Ле-Ман В провокационной комедии Netflix «Половое воспитание» ужасно милый актерский состав, не влюбиться в который невозможно, но все внимание зрителей крадет 24-летняя Эмма Макки, франко-британская актриса и модель, которую часто путают с Марго Робби. В сериале Эмма играет Мейв Уайли, сиротку из трейлерного парка, которая, в отличие от сироток Достоевского, даст прикурить любому. Она аутсайдер, но при этом остроумная, сексуальная и саркастичная. В школе ее все уважают, хоть и обзывают за глаза. Мейв сама зарабатывает на аренду, поэтому и придумывает бизнес с психотерапией, вокруг которого выстраивается сюжет сериала. Фактически Мейв — первая большая роль Макки, до этого она не снималась. «Я выросла во Франции, затем переехала в Лондон, чтобы учиться театральному искусству. Там я встретила выдающегося профессора, который за год научил меня всему и пропихнул в агентство. Через полгода меня позвали на кастинг, было четыре или пять прослушиваний, после чего я стала Мейв», — рассказывает Эмма. Мы пророчим дерзкой красотке с розовыми волосами большое будущее, как когда-то напророчили Марго Робби (и не ошиблись).

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2 Барби Феррейра Barbie Ferreira +1 Дата рождения 14 декабря 1996 / 23 года Знак зодиака Стрелец Место рождения Нью-Йорк Жесткая, откровенная и шокирующая драма HBO «Эйфория» взорвала мир, напомнив ему о том, что жизнь подростков может быть гораздо насыщеннее, чем представляют себе взрослые. Одним из главных открытый сериала стала яркая и безапелляционная Барби Феррейра. Ее героиня Кэт всю сознательную жизнь комплексовала по поводу лишнего веса, но в старших классах внезапно открыла подлинную силу и красоту своего тела. Оседлав распространяющуюся по миру с невиданной силой волну бодипозитива, новая Барби XXI века стала одной из самых востребованных моделей и послом любви — к самой себе и людям с любым типом фигуры. Сейчас Феррейра уделяет больше внимания своей модельной карьере, чем актерской: в обозримом будущем мы увидим ее только в подростковой драме «Не беременна» и во втором сезоне «Эйфории». Но ничто не мешает нам подписаться на инстаграм Барби и следить за тем, как она делает мир прекраснее и добрее.

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3 Милли Бобби Браун Millie Bobby Brown +46 Дата рождения 19 февраля 2004 / 16 лет Знак зодиака Рыбы Место рождения Марбелья, Малага Феноменальный успех фантастического сериала «Очень странные дела» обусловлен не столько захватывающим сюжетом, сколько очаровательным актерским составом, из которого больше всех выделяется, конечно же, Милли Бобби Браун. Вот уже четыре года актриса играет девочку-телепата со строгим взглядом по имени Одиннадцать и параллельно штурмует красные дорожки, неизменно провоцируя волны обсуждений. То она слишком ярко красится, то чересчур откровенно одевается, то, наоборот, вызывающе инфантильна. Несмотря на критику, в 2018 году 14-летняя Милли стала самым молодым Послом доброй воли ЮНИСЕФ и самой юной персоной, включенной в список 100 влиятельнейших людей мира по версии журнала Time. А все благодаря тому, что актриса активно борется с интернет-травлей, гендерным неравенством и другими социальными проблемами, с которыми сталкиваются молодые девушки. Милли вдохновляет девчонок по всему миру любить себя, быть собой и заботиться о себе. Ей внимают 32 миллиона подписчиков в инстаграме и мы. Впереди у девушки блокбастер «Годзилла против Конга», сериал про сестру Шерлока «Энола Холмс» и большое будущее.

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4 Кирнан Шипка Kiernan Shipka +23 Дата рождения 10 ноября 1999 / 20 лет Знак зодиака Скорпион Место рождения Чикаго, Иллинойс Американка Кирнан Шипка сыграла ведьму Сабрину Спеллман в сериале Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины», у которого нет ничего общего с веселым и легкомысленным шоу 90-х «Сабрина — маленькая ведьма» за исключением главного персонажа. «Приключения» поставлены по мрачным комиксам 60-х годов и сохранили соответствующий антураж. До этого Шипка в основном играла второстепенные роли, например, дочь Бэтт Дэвис во «Вражде» или небольшую партию в инди-хорроре «Февраль». «Я была фрустрированной актрисой, поэтому, когда мне попалась Сабрина, я подумала: „Боже, это же просто рай!“ И я стала ею просто одержима», — рассказывает Кирнан. В словах 20-летней актрисы чувствуется взрослая амбициозность, так что мы желаем ей больше главных и заметных ролей в будущем.

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5 Джоди Комер Jodie Comer -43 Дата рождения 11 марта 1993 / 26 лет Знак зодиака Рыбы Место рождения Ливерпуль Джоди Комер — та самая очаровательная психопатка Вилланель из абсурдистской комедии BBC «Убивая Еву». Женщина-киллер с русскими корнями, работающая на загадочную международную организацию, у Комер получилась столь сладкой, что страшно. Вот она, не поведя бровью, закалывает старичка, а вы умиляетесь. Вот она опрокидывает на ребенка креманку с мороженым, просто так, из внутренней злобы, а вы в нее уже влюблены. Еще, еще убийств! А на десерт — инфантицида! Бррр… Неудивительно, что Джоди не осталась незамеченной, а в 2019 году получила «Эмми» как лучшая актриса драматического сериала. Сейчас она снимается в историческом эпосе Ридли Скотта «Последняя дуэль», где компанию ей составляют Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Адам Драйвер. Фильм выйдет в конце 2020 года, но если вам невтерпеж, посмотрите пока мини-сериалы «Мой безумный дневник» (про 90-е годы и подростков), «Белая принцесса» (про Елизавету Йоркскую) или «Тринадцать» (про похищенную в 13 лет девушку). У Джоди Комер там главные роли.

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6 Наталия Дайер Natalia Dyer +44 Дата рождения 13 января 1997 / 23 года Знак зодиака Козерог Место рождения Нашвилл Наталия Дайер сыграла анорексичную сестру-красотку Майка Уиллера в «Очень странных делах», но вся слава досталась даже не Вайноне Райдер, а юной Милли Бобби Браун. Нам обидно за такую красивую и талантливую девушку, как Дайер. Впрочем, редакционная Кассандра велит не унывать, предсказывая, что у Натали есть все шансы прославиться. Судя по ее немногочисленным интервью («Свой день я начинаю с авокадо-тоста»; «Актерский состав „Очень странных дел“ великолепен; сценарий — великолепен; съемочная команда и продакшн — великолепны!» и т.д.), она — находка для больших коммерческих проектов (например, супергеройских блокбастеров с многомиллионными бюджетами). Пока же можно полюбоваться на нее в сатирическом артхаусе «Бархатная бензопила».

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7 Бригитт Ланди-Пейн Brigette Lundy-Paine -53 Дата рождения 10 августа 1993 / 26 лет Знак зодиака Лев Место рождения Даллас, Техас Пожалуй, самая интересная и немейнстримная актриса в нашем рейтинге. Американка Бригитт Ланди-Пейн сыграла Кейси, сестру главного героя в сериале «Нетипичный» про подростка с расстройством аутического спектра. Роль далась ей легко, поскольку мама Бригитт всю жизнь проработала учителем для детей с особенностями развития. «Я знала кучу маминых учеников, но возможность тусоваться с ребятами аутического спектра, которым сейчас по 20-30 лет, появилась совсем недавно. Это ужасно круто», — говорит Бригитт. Себя она считает, в первую очередь, певицей, а не актрисой: в свободное от съемок время Ланди-Пейн солирует в импровизационной группе Subtle Pride. Она — феминистка, лесбиянка и квир: требует называть себя исключительно «они». Однажды на вечеринку журнала Marie Claire в честь самых ярких новичков шоу-бизнеса молодая актриса заявилась, нацепив усы и бороду, чем всех шокировала. Фотографию она, конечно, выложила в свой инстаграм, больше похожий на произведение современного искусства, чем на скучную соцсеть молодой звезды, о которой пишут все глянцевые журналы. За это мы ее и любим.

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8 Джессика Барден Jessica Barden +5 Дата рождения 21 июля 1992 / 27 лет Знак зодиака Рак Место рождения Норталлертон Джессика Барден — еще одна актриса, которую открыл нам Netflix, главный поставщик прекрасных новых лиц. Барден сыграла главную роль в сериале «Конец ***го мира», чей жанр трудно определить, так как он сочетает в себе и детектив, и черную комедию, и роудмуви. Героиня Джессики — школьница, которую достали родители, одноклассники и вообще весь мир. Поэтому она бунтует. Трудно не сравнить ее с Арьей Старк, тем более, сама британская актриса чем-то похожа на Мейси Уильямс, только роли выбирает поинтереснее. Например, в «Новой романтике» Барден играет юную эскортницу. Согласитесь, роль более характерная для европейского кино, чем для американского. Барден вообще тянет к Европе. Например, она заявляет, что больше всего мечтает сняться вместе с Изабель Юппер, а из ролей предпочитает те, которые позволят ей «выучить новое или побывать в новых местах». «Я была в Австралии и играла там монахиню, это примерно тот тип ролей, которые я хочу», — говорит Джессика. И мы ценим ее за такую разборчивость и оригинальность.

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9 Таня Рейнольдс Tanya Reynolds -73 Дата рождения 4 ноября 1991 / 28 лет Знак зодиака Скорпион Таня Рейнолдс — та самая озабоченная дылда-чудачка Лили из подростковой драмеди «Половое воспитание». Хотя ее роль в сериале не главная, западный глянец уже провозгласил 28-летнюю англичанку «королевой актерского состава» проекта. Лили отчаянно ищет мальчика, который лишил бы ее ненавистной девственности, и бросается буквально на каждого, а в свободное от бросаний время рисует порно-комиксы с тентакли. «Это Лили, и она хочет блудить», — так охарактеризовала Рейнолдс свою героиню, опубликовав ее портрет в инстаграме. На контрасте с сексуальными фото самой Тани образ Лили производит неизгладимое впечатление. Пока у актрисы не намечается других больших проектов, поэтому, если вы уже посмотрели все эпизоды «Полового воспитания» и успели соскучиться, можете глянуть сериал «Восхитительный» — про «еду, любовь и измены»!

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10 Кэтрин Лэнгфорд Katherine Langford +28 Дата рождения 29 апреля 1996 / 23 года Знак зодиака Телец Место рождения Перт Кэтрин Лэнгфорд сыграла девушку-самоубийцу в скандальной драме Netflix (да, снова он!) «13 причин почему». Ее героиня, старшеклассница Ханна Бейкер, перед тем, как отправиться в мир иной, записывает 7 кассет, на которых рассказывает, почему она решила распрощаться с жизнью, попутно навешивая вину на одноклассников. За эту роль Лэнгфорд даже получила номинацию на «Золотой глобус». Неоднозначный сюжет сериала породил множество обсуждений. Лэнгфорд не задумывалась об этом во время съемок: «Как многие знают, Ханна Бейкер — моя самая первая роль. Я была очень сосредоточена на том, чтобы хорошо сыграть „трудные“ сцены. Я не сразу поняла, что сериал затрагивает серьезные социальные вопросы». Сейчас Лэнгфорд, кажется, наоборот, больше печется об обществе, чем о кино. Она активно поддерживает движение Time’s up против сексуального харассмента и борется за права женщин. Мы все же надеемся, что Кэтрин не променяет кино на активизм, а плодовитый Netflix и главная роль в фэнтези-сериале «Проклятая» по комиксам Фрэнка Миллера не дадут ее карьере замедлить темп.