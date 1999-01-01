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Противостояние
Противостояние, 1-й сезон
Год
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2024
Количество серий
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8
Режиссер
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Тимур Алпатов
В ролях
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Владимир Вдовиченков
,
Алексей Гуськов
,
Сергей Газаров
,
Карина Андоленко
,
Ангелина Поплавская
,
Денис Нурулин
,
Владислав Радзивилл
,
Олег Савцов
Продюсер
Подробнее
Джаник Файзиев
Сценарий
Подробнее
Юлиан Семенов
Оператор
Подробнее
Юрий Кокошкин
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2024
1-й сезон сериала «Противостояние» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9898 фильмов
,
2815 сериалов
и
234 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
44
44
фотографии
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1 сезон сериала Противостояние онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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