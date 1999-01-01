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Темная материя
Темная материя, 1-й сезон
Год
Подробнее
2024
Количество серий
Подробнее
9
Режиссеры
Подробнее
Якоб Вербрюгген
,
Роксанн Доусон
,
Логан Джордж
,
Селин Хелд
,
Алик Сахаров
В ролях
Подробнее
Джоэл Эдгертон
,
Дженнифер Коннелли
,
Оакс Фигли
,
Алиси Брага
,
Джимми Симпсон
,
Дайо Окенийи
,
Аманда Бругел
,
Маркита Брукс
,
Джимми Стикс
,
Дженни Кан
Продюсеры
Подробнее
Жаклин Бен-Зекри
,
Блейк Крауч
,
Джоэл Эдгертон
Сценарий
Подробнее
Блейк Крауч
,
Меган Макдоннел
,
Жаклин Бен-Зекри
,
Ихуома Офордире
Оператор
Подробнее
Джеффри Грили
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
9 серий,
2024
1-й сезон сериала «Темная материя» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
8423 фильма
,
2408 сериалов
и
179 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
3
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1 сезон сериала Темная материя (Dark Matter) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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