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Ректор
Ректор, 1-й сезон
Год
Подробнее
2024
Количество серий
Подробнее
8
Режиссер
Подробнее
Роман Фокин
В ролях
Подробнее
Владимир Канухин
,
Анастасия Шукевич
,
Елена Морозова
,
Михаил Горевой
,
Виктория Полторак
,
Никита Санаев
,
Евгения Ивашова
,
Даниил Спиваковский
,
Ирина Низина
,
Илья Ловкий
,
Андрей Лавров
,
Светлана Рубан
,
Александр Кухаренко
,
Павел Кравец
,
Владимир Потапов
,
Виктор Кузин
Продюсеры
Подробнее
Жан Просянов
,
Александр Просянов
,
Максим Рубанов
,
Дмитрий Гавриш
Сценарий
Подробнее
Роман Мельников
,
Юлия Лемарк
,
Аметхан Магомедов
,
Елена Милиховецкая
Оператор
Подробнее
Константин Панасюк
Композитор
Подробнее
Андрей Батурин
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Дата выхода:
25 апреля
2 серия
Дата выхода:
25 апреля
3 серия
Дата выхода:
25 апреля
4 серия
Дата выхода:
25 апреля
5 серия
Дата выхода:
25 апреля
7 серия
Дата выхода:
25 апреля
8 серия
Дата выхода:
25 апреля
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2024
1-й сезон сериала «Ректор» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
8462 фильма
,
2438 сериалов
и
180 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
12
12
фотографий
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1 сезон сериала Ректор онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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