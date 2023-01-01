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Захваченный рейс
Захваченный рейс, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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7
Режиссер
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Джим Филд Смит
В ролях
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Идрис Эльба
,
Арчи Панджаби
,
Кейт Филлипс
,
Бен Майлз
,
Макс Бисли
,
Нил Мэскелл
,
Ив Майлс
,
Холли Аирд
,
Роченда Сандалл
,
Гретчен Эголф
,
Джастин Салинджер
,
Нассер Мемарзиа
,
Пол Хикки
,
Маркус Гарви
,
Джереми Энг Джонс
,
Алексис Зегерман
,
Фатима Адум
Продюсеры
Подробнее
Идрис Эльба
,
Джим Филд Смит
,
Питер Хеслоп
,
Хакан Кусетта
,
Крис Тикье
Сценарий
Подробнее
Джордж Кэй
Оператор
Подробнее
Эд Мур
Композитор
Подробнее
Энн Никитин
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Дата выхода:
29 июня
2 серия
Episode #1.2
3 серия
Episode #1.3
4 серия
Episode #1.4
5 серия
Episode #1.5
6 серия
Episode #1.6
7 серия
Episode #1.7
Сезоны сериала
1 сезон
7 серий,
2023
1-й сезон сериала «Захваченный рейс» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
8534 фильма
,
2270 сериалов
и
152 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
4
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1 сезон сериала Захваченный рейс (Hijack) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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