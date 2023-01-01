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Фубар
Фубар, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссер
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Фил Абрахам
В ролях
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Арнольд Шварценеггер
,
Моника Барбаро
,
Джей Барушель
,
Фортун Феймстер
,
Трэвис Ван Винкл
,
Милан Картер
,
Гэбриел Луна
,
Энди Бакли
,
Апарна Бриэль
,
Барбара Ив Харрис
,
Фабиана Уденио
Продюсеры
Подробнее
Фил Абрахам
,
Ник Сантора
,
Арнольд Шварценеггер
,
Холли Дэйл
,
Скотт Салливан
Сценарий
Подробнее
Ник Сантора
Операторы
Подробнее
Колин Холт
,
Крейг Роблески
Композитор
Подробнее
Тони Моралес
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Фубар» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12132 фильма
,
3538 сериалов
и
506 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
6
Новости
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1 сезон сериала Фубар (Fubar) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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