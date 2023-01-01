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Дорогой Эдвард
Дорогой Эдвард, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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9
Режиссеры
Подробнее
Джаффар Махмуд
,
Эллисон Лидди
,
Клемент Вирго
,
Фишер Стивенс
В ролях
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Колин О’Брайэн
,
Ева Ариэль Биндер
,
Скот Теллер
,
Тед Кох
,
Кристофер Райли
,
Джсантияго
,
Конни Бриттон
,
Тейлор Шиллинг
,
Эми Форсайт
,
Брайан Д’Арси Джеймс
,
Иван Шоу
,
Джеймс Чен
,
Бриттани С. Холл
Продюсеры
Подробнее
Лори Кейт Дуглас
,
Джейсон Катимс
,
Фишер Стивенс
Сценарий
Подробнее
Джейсон Катимс
,
ЛаДэриен Смит
Оператор
Подробнее
Тим Беллен
Композитор
Подробнее
Джонатан Санфорд
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Дата выхода:
4 февраля
2 серия
Episode #1.2
3 серия
Episode #1.3
4 серия
Episode #1.4
5 серия
Episode #1.5
6 серия
Fugue
7 серия
Episode #1.7
8 серия
Music
9 серия
Episode #1.9
Сезоны сериала
1 сезон
9 серий,
2023
1-й сезон сериала «Дорогой Эдвард» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12077 фильмов
,
3352 сериала
и
493 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
2
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1 сезон сериала Дорогой Эдвард (Dear Edward) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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