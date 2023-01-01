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Волшебный участок
Волшебный участок, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссер
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Степан Гордеев
В ролях
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Николай Наумов
,
Ева Смирнова
,
Филипп Янковский
,
Татьяна Догилева
,
Илья Соболев
,
Гоша Куценко
,
Дарья Мельникова
,
Мария Смольникова
,
Алексей Золотовицкий
,
Андрей Добровольский
,
Ида Галич
,
Павел Деревянко
,
Мария Ахметзянова
,
Ольга Медынич
,
Сергей Чихачев
Продюсеры
Подробнее
Александр Носков
,
Валерий Федорович
,
Евгений Никишов
,
Сергей Шишкин
,
Эльвира Дмитриевская
,
Гавриил Гордеев
,
Артур Джанибекян
,
Ольга Куренкова
Сценарий
Подробнее
Александр Носков
Оператор
Подробнее
Роберт Саруханян
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Волшебный участок» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
6039 фильмов
,
1509 сериалов
и
59 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
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1 сезон сериала Волшебный участок онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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