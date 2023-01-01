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Прѣлесть
Прѣлесть, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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6
Режиссер
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Динар Гарипов
В ролях
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Олег Меньшиков
,
Филипп Янковский
,
Федор Федотов
,
Вера Кинчева
,
Назар Сафонов
,
Максим Коновалов
,
Елизавета Кононова
,
Игорь Черневич
,
Олег Васильков
,
Анатолий Горячев
,
Константин Мурзенко
,
Екатерина Стулова
Продюсеры
Подробнее
Антон Щукин
,
Тимофей Шарипов
,
Иван Сысцов
,
Анна Пашкеева
Сценарий
Подробнее
Георгий Меньшиков
Оператор
Подробнее
Иван Бурлаков
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
6 серий,
2023
1-й сезон сериала «Прѣлесть» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
6461 фильм
,
1685 сериалов
и
136 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
27
27
фотографий
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1 сезон сериала Прѣлесть онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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