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Плейлист волонтера
Плейлист волонтера, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссер
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Максим Свешников
В ролях
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Иван Янковский
,
Шамиль Хаматов
,
Евгения Громова
,
Артем Федотов
,
Дмитрий Чеботарев
,
Дарья Руденок
,
Мила Ершова
,
Марина Васильева
,
Маргарита Адаева
,
Александра Урсуляк
Продюсеры
Подробнее
Эльвира Дмитриевская
,
Юлия Мишкинене
,
Сергей Шишкин
,
Светлана Сонина
,
Михаил Мусатов
Сценарий
Подробнее
Артем Ляшенко
Оператор
Подробнее
Илья Авербах
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Плейлист волонтера» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9409 фильмов
,
3221 сериал
и
507 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
19
19
фотографий
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1 сезон сериала Плейлист волонтера онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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