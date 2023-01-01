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Мозгоправство
Мозгоправство, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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10
Режиссер
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Джеймс Понсольдт
В ролях
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Джейсон Сигел
,
Харрисон Форд
,
Джессика Уильямс
,
Криста Миллер
,
Майкл Юри
,
Тилки Джонс
,
Люк Тенни
,
Лукита Максвелл
,
Мэтт Надсен
Продюсеры
Подробнее
Билл Лоуренс
,
Бретт Голдштейн
,
Джейсон Сигел
,
Джеймс Понсольдт
Сценарий
Подробнее
Билл Лоуренс
,
Бретт Голдштейн
,
Джейсон Сигел
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Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2023
1-й сезон сериала «Мозгоправство» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12379 фильмов
,
3409 сериалов
и
491 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
2
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1 сезон сериала Мозгоправство (Shrinking) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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