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Море Спокойствия
Море Спокойствия, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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8
Режиссер
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Чхве Хан-ен
В ролях
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Кон Ю
,
Пэ Ду-на
,
Джун Ли
,
Хо Сон-тхэ
,
Ли Му Сан
,
Чон Сун-вон
,
Ли Джун Хек
,
Хе Джун До
,
Ким Сон-ен
Продюсер
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Юн Ву Сон
Сценарий
Подробнее
Ын-гё Пак
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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Episode #1.1
Дата выхода:
24 декабря
2 серия: Эпизод 2
Episode #1.2
Дата выхода:
24 декабря
3 серия: Эпизод 3
Episode #1.3
Дата выхода:
24 декабря
4 серия: Эпизод 4
Episode #1.4
Дата выхода:
24 декабря
5 серия: Эпизод 5
Episode #1.5
Дата выхода:
24 декабря
6 серия: Эпизод 6
Episode #1.6
Дата выхода:
24 декабря
7 серия: Эпизод 7
Episode #1.7
Дата выхода:
24 декабря
8 серия: Эпизод 8
Episode #1.8
Дата выхода:
24 декабря
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2021
1-й сезон сериала «Море Спокойствия» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16144 фильма
,
4301 сериал
и
533 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
4
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1 сезон сериала Море Спокойствия (The Silent Sea) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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