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Консультант
Консультант, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссеры
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Мэтт Шекман
,
Дэниэл Эттиэс
,
Шарлотта Брандстром
,
Алексис Острандер
В ролях
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Кристоф Вальц
,
Нат Вулф
,
Бриттани О’Грэйди
,
Эйми Карреро
,
Слоун Эйвери
,
Майкл Чарльз Ваккаро
,
Эрин Рут Уокер
,
Сидни Мэй Диас
,
Татьяна Заппардино
Продюсеры
Подробнее
Тони Басгэллоп
,
Мэтт Шекман
,
Кристоф Вальц
Сценарий
Подробнее
Тони Басгэллоп
Операторы
Подробнее
Эли Смолкин
,
Эдуардо Энрике Майен
,
Джесс Холл
Композитор
Подробнее
Джефф Руссо
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Creator
Дата выхода:
25 февраля
2 серия
Mama
Дата выхода:
25 февраля
3 серия
Friday
Дата выхода:
25 февраля
4 серия
Sang
Дата выхода:
25 февраля
5 серия
Sick
Дата выхода:
25 февраля
6 серия
Glass
Дата выхода:
25 февраля
7 серия
Elephant
8 серия
Hammer
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Консультант» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
11802 фильма
,
3343 сериала
и
490 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
2
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1 сезон сериала Консультант (The Consultant) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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