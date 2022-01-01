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Сияющая долина
Сияющая долина, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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6
Режиссер
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Дирбла Уолш
В ролях
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Кортни Кокс
,
Грег Киннир
,
Мира Сорвино
,
Гас Бирни
,
Дилан Гейдж
,
Алисия Райнер
,
Джудит Лайт
,
Бет Керри
,
Меррин Данги
,
Парвеш Шина
,
Остин Борусевич
Продюсеры
Подробнее
Дирбла Уолш
,
Джефф Астроф
,
Шэрон Хорган
,
Кортни Кокс
,
Аарон Каплан
Сценарий
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Джефф Астроф
,
Шэрон Хорган
Оператор
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Николь Хирш Уитакер
Композитор
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Тим Филлипс
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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Pilot: Chapter One
Дата выхода:
7 марта
2 серия: Эпизод 2
Chapter Two
3 серия: Эпизод 3
Chapter Three
4 серия: Эпизод 4
Chapter Four
5 серия: Эпизод 5
Chapter Five
6 серия: Эпизод 6
Chapter Six
7 серия: Эпизод 7
Chapter Seven
Дата выхода:
2 января
8 серия: Эпизод 8
Chapter Eight
Сезоны сериала
1 сезон
6 серий,
2022
1-й сезон сериала «Сияющая долина» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16378 фильмов
,
4371 сериал
и
528 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
5
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1 сезон сериала Сияющая долина (Shining Vale) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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