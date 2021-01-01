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Игра в кальмара
Игра в кальмара, 2-й сезон
Год
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2024
Количество серий
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9
Режиссер
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Хван Дон Хек
В ролях
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Ли Джон-джэ
,
Ли Бен-хон
,
Кон Ю
,
Ви Ха-джун
,
Им Щи-ван
,
Кан Ха Ныль
,
Пак Сон-хун
,
Ян Дон-гын
Сценарий
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Хван Дон Хек
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Серии 2-го сезона
1 серия
Episode #2.1
Сезоны сериала
1 сезон
9 серий,
2021
2 сезон
9 серий,
2024
2-й сезон сериала «Игра в кальмара» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
6088 фильмов
,
1407 сериалов
и
60 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
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2 сезон сериала Игра в кальмара (Squid Game) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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