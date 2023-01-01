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И снова здравствуйте!

И снова здравствуйте!, 2-й сезон

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Сюжет 2 сезона:

По сюжету Борис хочет довести дело до конца — убить Колю и вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль — он становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти — наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего ее в детском доме.

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Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон10 серий, 2022
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон
2023
2-й сезон сериала «И снова здравствуйте!» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 12053 фильма, 3515 сериалов и 511 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
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2 сезон сериала И снова здравствуйте! онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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