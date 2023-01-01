И снова здравствуйте!, 2-й сезон

По сюжету Борис хочет довести дело до конца — убить Колю и вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль — он становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти — наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего ее в детском доме.