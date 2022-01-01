Бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт по прозвищу Волшебник возвращается в Москву ради мести своим врагам — олигарху Ружинскому, разрушившему жизнь Шмидта, и Денису Викторовичу, который устроил расправу над эскортницами его агентства. Волшебник заново начинает бизнес с помощью Антона и его сестры Насти, которые благодаря Шмидту избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика. Но главная цель Шмидта — спасти свою дочь Алину, которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.