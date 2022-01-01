Наверх
Жизнь по вызову

Жизнь по вызову, 2-й сезон

Подробнее

Сюжет 2 сезона:

Бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт по прозвищу Волшебник возвращается в Москву ради мести своим врагам — олигарху Ружинскому, разрушившему жизнь Шмидта, и Денису Викторовичу, который устроил расправу над эскортницами его агентства. Волшебник заново начинает бизнес с помощью Антона и его сестры Насти, которые благодаря Шмидту избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика. Но главная цель Шмидта — спасти свою дочь Алину, которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.

Подробнее

Серии 2-го сезона

1 серияEpisode #2.1
Дата выхода:1 сентября
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон10 серий, 2022
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон
8 серий, 2023
2-й сезон сериала «Жизнь по вызову» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 6319 фильмов, 1612 сериалов и 127 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры7
7
фотографий
Похожие фильмы и сериалы
Инспектор Линли расследует
Летний снег
Жизнь как приговор
Люпен
Озарк
Инспектор Джордж Джентли
Война Фойла
Одно лето и вся жизнь
Люба. Любовь
Инспектор Морс
Тугая струна
Бледный конь
Причал любви и надежды
Кривое зеркало любви
Змеи и лестницы
Розмари и Тайм
Свет в твоем окне
Падение в мертвые воды
Закон и порядок. Специальный корпус
Игра лжецов
Новости
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Запоминайте имена: 13 главных молодых актеров российского кино
Названы актер и актриса года
Киноитоги 2022: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Лучшие российские сериалы 2022 года: топ-25 по рейтингу зрителей
Павлу Прилучному — 35: роли, за которые его любят
«Жизнь по вызову»: рецензия на новый сериал с Прилучным
Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Серябкина объяснила, почему отказывалась от съемок в реалити-шоу
81-летняя Мирошниченко попала в больницу в тяжелом состоянии
Шэрон Стоун рассказала о безумных выходках фанатов
Гузеева и «Универ» возвращаются, «Барби» бьет рекорды: главное за неделю
Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха
Мымра-Барби, Шурик-Кен: герои любимых советских фильмов в Барбилэнде
81-летний Ясулович «гусарит» в палате на фоне улучшения состояния
«Молодая версия» Джулии Робертс могла появиться в «Миссия: невыполнима 7»
Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки
Самбурская объяснила свое отсутствие в продолжении «Универа»
Звезда «Начала» потребовал выплат от искусственного интеллекта
Премию «Эмми» перенесут впервые с 2001 года
Гузеева и Сябитова приступили к съемкам шоу «Давай поженимся!»
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры
Что смотрят в мире кроме «Барби»? 7 других киноновинок месяца
Хмельницкая оправдала переезд Серебрякова в Канаду
Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»
Михалкова слышит инопланетян в первом трейлере «Чувств Анны»
Скончалась старейшая актриса театра им. Моссовета Нина Дробышева
Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры
Кевина Спейси полностью оправдали в суде в день его рождения
Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с 59-летием
«Барби» побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря»
Максим Фадеев предрек «хлопнувшим дверью» артистам бесславие
Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры
Илон Маск высмеял фильм «Барби»
Мэтт Дэймон назвал поцелуй со Скарлетт Йоханссон «адом»
Состояние попавшего в больницу 81-летнего Ясуловича улучшилось
Все новости
Поделиться с друзьями:
2 сезон сериала Жизнь по вызову онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь