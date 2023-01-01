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Кумир
Кумир, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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6
Режиссер
Подробнее
Сэм Левинсон
В ролях
Подробнее
The Weeknd
,
Лили-Роуз Депп
,
Трой Сиван
,
Дебби Райан
,
Рэйчел Сеннотт
,
Стив Зиссис
,
Хари Неф
,
Энн Хеч
,
Элизабет Беркли
,
Нико Хирага
Продюсеры
Подробнее
Реза Фахим
,
Сэм Левинсон
,
Эшли Левинсон
,
Кевин Турен
,
Мэри Лоус
,
Аарон Л. Гилберт
,
The Weeknd
Сценарий
Подробнее
Реза Фахим
,
The Weeknd
,
Сэм Левинсон
,
Джозеф Эпштейн
,
Мэри Лоус
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Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
2 серия
Episode #1.2
3 серия
Episode #1.3
4 серия
Episode #1.4
5 серия
Episode #1.5
6 серия
Episode #1.6
Сезоны сериала
1 сезон
6 серий,
2023
1-й сезон сериала «Кумир» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9492 фильма
,
3211 сериалов
и
504 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
4
Кадры
7
7
фотографий
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1 сезон сериала Кумир (The Idol) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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