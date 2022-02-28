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Взбудораженные
Взбудораженные, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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7
Режиссер
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Аллен Култер
В ролях
Подробнее
Джозеф Гордон-Левитт
,
Кайл Чандлер
,
Керри Бише
,
Ума Турман
,
Элизабет Шу
,
Джессика Хехт
,
Джон Майкл Хиггинс
,
Роб Морроу
,
Хэнк Азария
,
Ричард Шифф
,
Джон Магаро
,
Джереми Ховард
,
Вирджиния Кулл
,
Джон Басс
,
Аманда Брукс
,
Бабак Тафти
,
Марк Жесснер
Продюсеры
Подробнее
Брайан Коппельман
,
Дэвид Левин
,
Беф Шактер
Сценарий
Подробнее
Брайан Коппельман
,
Дэвид Левин
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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Episode #1.1
Дата выхода:
28 февраля 2022
2 серия
Episode #1.2
Дата выхода:
7 марта 2022
3 серия
Episode #1.3
Дата выхода:
13 марта 2022
4 серия
Episode #1.4
Дата выхода:
21 марта 2022
5 серия
Episode #1.5
Дата выхода:
28 марта 2022
6 серия
Episode #1.6
Дата выхода:
4 апреля 2022
7 серия
Episode #1.7
Дата выхода:
11 апреля 2022
Сезоны сериала
1 сезон
7 серий,
2022
1-й сезон сериала «Взбудораженные» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16246 фильмов
,
4343 сериала
и
538 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
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1 сезон сериала Взбудораженные (Super Pumped) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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