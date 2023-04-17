Мерзлая земля

Рецензия редакции

О чем все это

В провинциальном приморском Озерске находят тело убитой девушки: глубокой ночью она вызвала такси и пропала. Под подозрение приезжего чистоплюя-следователя (Юрий Чурсин) попадает водила Максим (Антон Филипенко), сдавший кольцо погибшей в ломбард. Но в ту самую ночь с Максом была его возлюбленная и коллега Лариса (Светлана Ходченкова). Убежденная в невиновности сожителя, вспыльчивая таксистка начинает собственное расследование. Только вот дело обрастает новыми подробностями, и жертв оказывается гораздо больше.

Поставила сериал Оксана Карас, известная по фильмам «Хороший мальчик», «Доктор Лиза» и сериалу «Чиновница».

Зачем смотреть

Хорошо ли мы знаем того, с кем живем? Может ли плюшевый добряк оказаться убийцей? На эти вопросы неутешительный ответ дает сама реальность, ведь сериал основан на действительно произошедших событиях, только не в выдуманном Озерске, а в Хакасии. Настоящий насильник и убийца Дмитрий Лебедь работал таксистом и производил впечатление этакого Винни-Пуха, мягкого и доброго человека. Сюжет, впрочем, не дословно рассказывает о реальной трагедии, а оставляет пространство для сомнений и предположений. Озерск, к слову, снимали в Ленинградской области, и город получился достойным триллера про маньяка: фактурным, неуютным и мрачным.

Ставку в «Мерзлой земле» сделали на актерский состав. Не в каждом сериале про серийных убийц столько знакомых лиц: Чурсин, Филипенко, Андрей Бурковский, Сабина Ахмедова, Полина Гухман и солирующая, живым нервом бьющаяся Ходченкова. Что ни сцена с ней — то надрыв и истерика. К чести актрисы, повторов нет.

Вместо неопределенной современности, где часто происходит действие многих сериалов, в «Мерзлой земле» имеются хотя бы приметы реального времени вроде актуального курса доллара, вскользь упомянутого ковида или, например, такого диалога:

— Я на вас жалобу в Европейский суд по правам человека подам!

— Не придумывайте того, чего уже нет.

Почему можно не смотреть

Несмотря на звездный состав, опытную постановщицу и сильную команду сценаристов, сериал сложно назвать удачей. Учитывая, какая интригующая и насыщенная история лежит в основе, «Мерзлая земля» могла бы стать гораздо более сильным высказыванием. Вышло же так, что реальностью в проекте, основанном на реальных событиях, и не пахнет. Фальшь чувствуется везде. Обитает таксистка, которой еле хватает денег на адвоката, в продуманных дизайнерских интерьерах. Ее бывший муж, портовый работяга-грузчик, выглядит так, что хоть сейчас ставь на обложку мужского журнала. Диалоги неестественные до неловкости, а мотивы героев не всегда понятны. Предоставляется возможность вдоволь налюбоваться гордым профилем Чурсина и идеальными при любых обстоятельствах локонами Ходченковой, но и этого мало, чтобы вызвать желание смотреть сериал, не отрываясь.