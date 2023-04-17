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Мерзлая земля

Рецензии
1
2023 (22 апреля 2023 ожидается выход 4 серии 1 сезона)50 мин.драматриллердетектив
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Сюжет сериала:

Лариса Айдарова — таксистка из маленького провинциального городка. Она уже год живет с коллегой Максимом и собирается выйти за него замуж, но однажды его арестовывают по подозрению в изнасиловании и убийстве. Из Москвы приезжает опытный и принципиальный следователь, который уверен, что Максим — «серийник», и на его руках кровь нескольких жертв. Лариса верит, что ее любимый мужчина невиновен, а настоящий убийца еще на свободе. Чтобы доказать это, она начинает собственное расследование.

В основе сюжета сериала «Мерзлая земля» — реальная история маньяка Дмитрия Лебедя, таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований.

Режиссер
Оксана Карас
В ролях
Светлана Ходченкова, Юрий Чурсин, Антон Филипенко, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Максим Стоянов, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Анастасия Шевцова, Юлия Джулай, Варвара Владимирова, Уршула Малка, Игорь Черневич, Григорий Чабан, Эмилия Спивак, Глеб Бочков
Страна
Россия, США
Премьера
7 апреля (РФ)
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Сезоны сериала
Постер Мерзлая земля: 1 сезон
1 сезон8 серий, 2023
Трейлер
Кадры13
13
фотографий
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Рецензии и отзывы к сериалу

1
Рецензия редакции
Рита Железнякова
17 апреля 2023
6

О чем все это

В провинциальном приморском Озерске находят тело убитой девушки: глубокой ночью она вызвала такси и пропала. Под подозрение приезжего чистоплюя-следователя (Юрий Чурсин) попадает водила Максим (Антон Филипенко), сдавший кольцо погибшей в ломбард. Но в ту самую ночь с Максом была его возлюбленная и коллега Лариса (Светлана Ходченкова). Убежденная в невиновности сожителя, вспыльчивая таксистка начинает собственное расследование. Только вот дело обрастает новыми подробностями, и жертв оказывается гораздо больше.

Поставила сериал Оксана Карас, известная по фильмам «Хороший мальчик», «Доктор Лиза» и сериалу «Чиновница».

Зачем смотреть

Хорошо ли мы знаем того, с кем живем? Может ли плюшевый добряк оказаться убийцей? На эти вопросы неутешительный ответ дает сама реальность, ведь сериал основан на действительно произошедших событиях, только не в выдуманном Озерске, а в Хакасии. Настоящий насильник и убийца Дмитрий Лебедь работал таксистом и производил впечатление этакого Винни-Пуха, мягкого и доброго человека. Сюжет, впрочем, не дословно рассказывает о реальной трагедии, а оставляет пространство для сомнений и предположений. Озерск, к слову, снимали в Ленинградской области, и город получился достойным триллера про маньяка: фактурным, неуютным и мрачным.

Ставку в «Мерзлой земле» сделали на актерский состав. Не в каждом сериале про серийных убийц столько знакомых лиц: Чурсин, Филипенко, Андрей Бурковский, Сабина Ахмедова, Полина Гухман и солирующая, живым нервом бьющаяся Ходченкова. Что ни сцена с ней — то надрыв и истерика. К чести актрисы, повторов нет.

Вместо неопределенной современности, где часто происходит действие многих сериалов, в «Мерзлой земле» имеются хотя бы приметы реального времени вроде актуального курса доллара, вскользь упомянутого ковида или, например, такого диалога:
— Я на вас жалобу в Европейский суд по правам человека подам!
— Не придумывайте того, чего уже нет.

Почему можно не смотреть

Несмотря на звездный состав, опытную постановщицу и сильную команду сценаристов, сериал сложно назвать удачей. Учитывая, какая интригующая и насыщенная история лежит в основе, «Мерзлая земля» могла бы стать гораздо более сильным высказыванием. Вышло же так, что реальностью в проекте, основанном на реальных событиях, и не пахнет. Фальшь чувствуется везде. Обитает таксистка, которой еле хватает денег на адвоката, в продуманных дизайнерских интерьерах. Ее бывший муж, портовый работяга-грузчик, выглядит так, что хоть сейчас ставь на обложку мужского журнала. Диалоги неестественные до неловкости, а мотивы героев не всегда понятны. Предоставляется возможность вдоволь налюбоваться гордым профилем Чурсина и идеальными при любых обстоятельствах локонами Ходченковой, но и этого мало, чтобы вызвать желание смотреть сериал, не отрываясь.

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию сериал Мерзлая земля: здесь вы можете ознакомиться с рецензиями к сериалу, оставить свой отзыв, получить информацию о сезонах сериала, сериях, актерском составе, авторе сценария и режиссере телесериала. Обратите внимание, что вы можете смотреть онлайн все серии сериала Мерзлая земля совершенно бесплатно и в хорошем качестве.
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