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Лариса Айдарова — таксистка из маленького провинциального городка. Она уже год живет с коллегой Максимом и собирается выйти за него замуж, но однажды его арестовывают по подозрению в изнасиловании и убийстве. Из Москвы приезжает опытный и принципиальный следователь, который уверен, что Максим — «серийник», и на его руках кровь нескольких жертв. Лариса верит, что ее любимый мужчина невиновен, а настоящий убийца еще на свободе. Чтобы доказать это, она начинает собственное расследование.
В основе сюжета сериала «Мерзлая земля» — реальная история маньяка Дмитрия Лебедя, таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований.