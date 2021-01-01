«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Крюк»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Крюк» (S01, 2021), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.