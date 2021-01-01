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Крюк
Крюк, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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10
Режиссер
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Иван Оганесов
В ролях
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Юрий Колокольников
,
Агата Муцениеце
,
Екатерина Кузнецова
,
Алексей Барабаш
,
Владимир Канухин
,
Александр Тютин
,
Максим Сапрыкин
,
Александр Голубков
,
Марк Вдовин
,
Алексей Шильников
,
Екатерина Маликова
,
Ирина Безряднова
Продюсеры
Подробнее
Георгий Малков
,
Станислав Довжик
Оператор
Подробнее
Андрей Каторженко
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Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2021
1-й сезон сериала «Крюк» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
13807 фильмов
,
3456 сериалов
и
493 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Крюк»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Крюк» (S01, 2021), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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