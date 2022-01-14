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Миротворец
Миротворец, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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8
Режиссеры
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Джеймс Ганн
,
Брэд Андерсон
В ролях
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Джон Сина
,
Стив Эйджи
,
Роберт Патрик
,
Даниэль Брукс
,
Дженнифер Холлэнд
,
Крис Конрад
,
Кристофер Хейердал
,
Чаквуди Ивуджи
,
Нют Ле
,
Фредди Строма
Продюсеры
Подробнее
Джеймс Ганн
,
Джон Сина
,
Питер Сафран
Сценарий
Подробнее
Джеймс Ганн
Оператор
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Майкл Бонвилейн
Композиторы
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Кевин Кайнер
,
Клинт Мэнселл
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Серии 1-го сезона
1 серия: Пилотная серия
Episode #1.1
Дата выхода:
14 января 2022
2 серия: Эпизод 2
Episode #1.2
3 серия: Эпизод 3
Episode #1.3
4 серия: Эпизод 4
Episode #1.4
5 серия: Эпизод 5
Episode #1.5
6 серия: Эпизод 6
Episode #1.6
7 серия: Эпизод 7
Episode #1.7
8 серия: Эпизод 8
Episode #1.8
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2022
1-й сезон сериала «Миротворец» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16026 фильмов
,
4220 сериалов
и
546 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
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1 сезон сериала Миротворец (Peacemaker) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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