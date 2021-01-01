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Коса
Коса, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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12
Режиссер
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Игорь Волошин
В ролях
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Линда Лапиньш
,
Александр Горбатов
,
Анна Синякина
,
Виктория Агалакова
,
Илья Кипоренко
Продюсеры
Подробнее
Александр Цекало
,
Иван Самохвалов
,
Игорь Мишин
Сценарий
Подробнее
Татьяна Арцеулова
Оператор
Подробнее
Григорий Рудаков
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Сезоны сериала
1 сезон
12 серий,
2021
1-й сезон сериала «Коса» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
15324 фильма
,
3907 сериалов
и
367 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
27
27
фотографий
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1 сезон сериала Коса онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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