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Чаки
Чаки, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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10
Режиссеры
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Дон Манчини
,
Самир Реэм
В ролях
Подробнее
Дженнифер Тилли
,
Брэд Дуриф
,
Фиона Дуриф
,
Алекс Винсент
,
Девон Сава
,
Аливия Элин Линд
,
Лекса Дойг
,
Джозеф Дэйли
,
Закари Артур
,
Сэйдж Арринделл
,
Яна Пек
Продюсеры
Подробнее
Ник Антоска
,
Дон Манчини
,
Дэвид Киршнер
Сценарий
Подробнее
Дон Манчини
,
Сара Акоста
,
Ким Гарланд
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Серии 1-го сезона
1 серия
Pilot
Дата выхода:
13 октября
2 серия
Episode #1.2
3 серия
Episode #1.3
4 серия
Episode #1.4
5 серия
Episode #1.5
6 серия
Episode #1.6
7 серия
Episode #1.7
8 серия
Episode #1.8
9 серия
Episode #1.9
10 серия
Episode #1.10
Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2021
1-й сезон сериала «Чаки» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
14924 фильма
,
4016 сериалов
и
527 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
6
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1 сезон сериала Чаки (Chucky) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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