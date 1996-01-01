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Основание

Основание, 2-й сезон

Год
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2023
Количество серий
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10
Режиссер
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Руперт Сандерс
В ролях
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Ли Пейс, Джаред Харрис, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Лиа Харви, Лоу Ллобелл, Терренс Манн, Мидо Хамада, Джоанна О'Брайен, Джеффри Кантор
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Серии 2-го сезона

1 серияEpisode #2.1
2 серияEpisode #2.2
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон10 серий, 2021
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон
10 серий, 2023
2-й сезон сериала «Основание» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 9614 фильмов, 3227 сериалов и 507 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры2
Кадры
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2 сезон сериала Основание (Foundation) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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