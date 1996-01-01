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Основание
Основание, 2-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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10
Режиссер
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Руперт Сандерс
В ролях
Подробнее
Ли Пейс
,
Джаред Харрис
,
Лаура Бирн
,
Кассиан Билтон
,
Лиа Харви
,
Лоу Ллобелл
,
Терренс Манн
,
Мидо Хамада
,
Джоанна О'Брайен
,
Джеффри Кантор
Продюсеры
Подробнее
Робин Азимов
,
Адам Бэнкс
,
Ли Дэна Джексон
,
Макдара Келлехер
,
Виктория Морроу
Сценарий
Подробнее
Айзек Азимов
,
Лорен Белло
,
Ли Дэна Джексон
,
Виктория Морроу
,
Саладин Ахмед
Операторы
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Дэни Рулманн
,
Дэрран Тирнан
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Серии 2-го сезона
1 серия
Episode #2.1
2 серия
Episode #2.2
Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2021
2 сезон
10 серий,
2023
2-й сезон сериала «Основание» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9614 фильмов
,
3227 сериалов
и
507 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
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2 сезон сериала Основание (Foundation) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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