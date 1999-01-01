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Беспринципные

Беспринципные, 4-й сезон

Беспринципные (4 сезон)
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Сюжет 4 сезона:

Поездка в деревню навсегда изменила Патрики и их обитателей. Одни после путешествия в глубинку решили навсегда покинуть район, другие, наоборот, не устояли перед соблазнами столичной жизни. Деревенская красавица Аленка, оказавшись в Москве, вступает в пул охотниц за женихами и вместе с третьесортным актером Виталиком придумывает аферу, лишь бы родители не увезли ее обратно домой. Впрочем, и они, приехав в ненавистный город, внезапно становятся рабами беспринципной жизни.
 
У «ветеранов» Патриков, между тем, серьезные перемены. У Славика — новая жена Ольга, у которой свои способы борьбы со славиковыми слабостями. Валя Люкс попадает под очарование хитрого продюсера, который обещает сделать из нее мегазвезду. У Ромы и Веры появился ребенок, а вместе с ним и новые причины для ссор в виде богатого и красивого иностранца Стефана.

Год
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2024
Количество серий
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8

Режиссер

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Роман Прыгунов

В ролях

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Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова, Кристина Бабушкина, Павел Табаков, Юрий Колокольников, Ксения Утехина, Матвей Лыков, Милош Бикович, Александр Балуев, Ирина Пегова, Анна Слю, Максим Лагашкин, Аглая Тарасова, Николай Фоменко, Павел Ворожцов, Дмитрий Муляр, Марина Доможирова, Карина Зверева, Светлана Листова, Денис Прытков, Екатерина Кабак
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Серии 4-го сезона

1 серия
Дата выхода:23 марта
2 серия
Дата выхода:30 марта
3 серия
Дата выхода:6 апреля
4 серия
Дата выхода:13 апреля
5 серия
Дата выхода:20 апреля
6 серия
Дата выхода:27 апреля
7 серия
Дата выхода:4 мая
8 серия
Дата выхода:11 мая
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон8 серий, 2020
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон8 серий, 2021
Постер undefined: 3 сезон
3 сезон8 серий, 2022
Постер undefined: 4 сезон
4 сезон
8 серий, 2024
4-й сезон сериала «Беспринципные» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 8379 фильмов, 2250 сериалов и 143 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.

Трейлер

Кадры

19
Кадр из Беспринципные
Кадр из Беспринципные
Кадр из Беспринципные
Кадр из Беспринципные
Кадр из Беспринципные
19
фотографий

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4 сезон сериала Беспринципные онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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