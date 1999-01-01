Поездка в деревню навсегда изменила Патрики и их обитателей. Одни после путешествия в глубинку решили навсегда покинуть район, другие, наоборот, не устояли перед соблазнами столичной жизни. Деревенская красавица Аленка, оказавшись в Москве, вступает в пул охотниц за женихами и вместе с третьесортным актером Виталиком придумывает аферу, лишь бы родители не увезли ее обратно домой. Впрочем, и они, приехав в ненавистный город, внезапно становятся рабами беспринципной жизни.



У «ветеранов» Патриков, между тем, серьезные перемены. У Славика — новая жена Ольга, у которой свои способы борьбы со славиковыми слабостями. Валя Люкс попадает под очарование хитрого продюсера, который обещает сделать из нее мегазвезду. У Ромы и Веры появился ребенок, а вместе с ним и новые причины для ссор в виде богатого и красивого иностранца Стефана.