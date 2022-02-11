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Цитадель
Цитадель, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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7
Режиссеры
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Ньютон Томас Сигел
,
Энтони Руссо
,
Джо Руссо
,
Брайан Кирк
В ролях
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Приянка Чопра
,
Ричард Мэдден
,
Стэнли Туччи
,
Лесли Мэнвилл
,
Никки Амука-Берд
,
Тимоти Басфилд
,
Роланд Мюллер
,
Эшли Каммингс
,
Летиция Эйдо
Продюсеры
Подробнее
Энтони Руссо
,
Джо Руссо
,
Андре Немец
,
Джош Аппелбаум
,
Джефф Пинкнер
,
Скотт Розенберг
,
Брайан Кирк
Сценарий
Подробнее
Джош Аппелбаум
,
Андре Немец
,
Джефф Пинкнер
,
Скотт Розенберг
Операторы
Подробнее
Ньютон Томас Сигел
,
Майкл Вуд
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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Episode #1.1
Дата выхода:
29 апреля
2 серия
Episode #1.2
Дата выхода:
29 апреля
3 серия
Episode #1.3
Дата выхода:
4 марта 2022
4 серия
Episode #1.4
Дата выхода:
11 февраля 2022
5 серия
Episode #1.5
Дата выхода:
18 февраля 2022
6 серия
Episode #1.6
Дата выхода:
25 февраля 2022
7 серия
Episode #1.7
Дата выхода:
11 марта 2022
Сезоны сериала
1 сезон
7 серий,
2023
1-й сезон сериала «Цитадель» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12069 фильмов
,
3543 сериала
и
516 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
9
9
фотографий
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1 сезон сериала Цитадель (Citadel) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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