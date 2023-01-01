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Фишер
Фишер, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссеры
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Сергей Тарамаев
,
Любовь Львова
В ролях
Подробнее
Иван Янковский
,
Александра Бортич
,
Александр Яценко
,
Сергей Гилев
,
Станислав Соломатин
,
Анна Снаткина
,
Ольга Аксенова-Кавалай
,
Азамат Нигманов
,
Андрей Максимов
,
Диана Милютина
,
Роман Евдокимов
Продюсеры
Подробнее
Федор Бондарчук
,
Сергей Кальварский
,
Дмитрий Табарчук
,
Денис Уточкин
,
Жора Крыжовников
Сценарий
Подробнее
Наталья Капустина
,
Сергей Кальварский
Оператор
Подробнее
Иван Лебедев
Подробнее
Свернуть
Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Дата выхода:
28 февраля
2 серия
Episode #1.2
Дата выхода:
28 февраля
3 серия
Episode #1.3
Дата выхода:
28 февраля
4 серия
Episode #1.4
Дата выхода:
28 февраля
5 серия
Episode #1.5
Дата выхода:
28 февраля
6 серия
Episode #1.6
Дата выхода:
28 февраля
7 серия
Episode #1.7
Дата выхода:
28 февраля
8 серия
Episode #1.8
Дата выхода:
28 февраля
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Фишер» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12099 фильмов
,
3353 сериала
и
493 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
35
35
фотографий
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1 сезон сериала Фишер онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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