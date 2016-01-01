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Псих
Псих, 1-й сезон
Год
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2020
Количество серий
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8
Режиссер
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Федор Бондарчук
В ролях
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Константин Богомолов
,
Елена Лядова
,
Игорь Верник
,
Ксения Раппопорт
,
Анна Чиповская
,
Александр Горчилин
,
Евгения Громова
,
Роза Хайруллина
,
Владимир Симонов
,
Олег Меньшиков
Продюсеры
Подробнее
Вячеслав Муругов
,
Алексей Киселёв
,
Роман Прыгунов
,
Сергей Бондарчук
Сценарий
Подробнее
Паулина Андреева
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2020
1-й сезон сериала «Псих» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
13265 фильмов
,
2988 сериалов
и
795 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
3
Новости
Паулина Андреева и Федор Бондарчук вместе снимают сериал «Псих»
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Псих»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Псих» (S01, 2020), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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