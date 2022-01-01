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Шантарам

Шантарам, 1-й сезон

Год
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2022
Количество серий
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12
Режиссеры
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Иэн Б. МакДональд, Бхарат Наллури, Бронуэн Хьюз
В ролях
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Чарли Ханнэм, Антония Десплат, Александр Сиддиг, Электра Килби, Суджая Дасгупта, Дэвид Филд, Рахель Абдулрахман, Файсаль Баззи, Эльхам Эхсас, Рэйчел Камат, Мел Одедра, Сурай Коларкар
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Серии 1-го сезона

1 серияEpisode #1.1
Дата выхода:15 октября
2 серияEpisode #1.2
3 серияEpisode #1.3
4 серияEpisode #1.4
5 серияEpisode #1.5
6 серияEpisode #1.6
7 серияEpisode #1.7
8 серияEpisode #1.8
9 серияEpisode #1.9
10 серияEpisode #1.10
11 серияEpisode #1.11
12 серияEpisode #1.12
Сезоны сериала
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1 сезон
12 серий, 2022
1-й сезон сериала «Шантарам» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 11771 фильм, 3361 сериал и 568 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
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1 сезон сериала Шантарам (Shantaram) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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