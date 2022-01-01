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Шантарам
Шантарам, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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12
Режиссеры
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Иэн Б. МакДональд
,
Бхарат Наллури
,
Бронуэн Хьюз
В ролях
Подробнее
Чарли Ханнэм
,
Антония Десплат
,
Александр Сиддиг
,
Электра Килби
,
Суджая Дасгупта
,
Дэвид Филд
,
Рахель Абдулрахман
,
Файсаль Баззи
,
Эльхам Эхсас
,
Рэйчел Камат
,
Мел Одедра
,
Сурай Коларкар
Продюсеры
Подробнее
Стив Лайтфут
,
Иэн Б. МакДональд
,
Бхарат Наллури
,
Эрик Уоррен Сингер
,
Кен Кристенсен
,
Дэвид Мэнсон
,
Брюс Роман
Сценарий
Подробнее
Стив Лайтфут
,
Эрик Уоррен Сингер
,
Кен Кристенсен
,
Брюс Роман
Операторы
Подробнее
Энтони Дод Мэнтл
,
Стефан Душьо
,
Роберт Хэмпфри
Подробнее
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This product uses the
TMDb
API but is not endorsed or certified by TMDb.
Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Дата выхода:
15 октября
2 серия
Episode #1.2
3 серия
Episode #1.3
4 серия
Episode #1.4
5 серия
Episode #1.5
6 серия
Episode #1.6
7 серия
Episode #1.7
8 серия
Episode #1.8
9 серия
Episode #1.9
10 серия
Episode #1.10
11 серия
Episode #1.11
12 серия
Episode #1.12
Сезоны сериала
1 сезон
12 серий,
2022
1-й сезон сериала «Шантарам» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
11771 фильм
,
3361 сериал
и
568 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
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1 сезон сериала Шантарам (Shantaram) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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