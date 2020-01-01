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Чики
Чики, 1-й сезон
Год
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2020
Количество серий
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8
Режиссер
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Эдуард Оганесян
В ролях
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Ирина Горбачева
,
Алена Михайлова
,
Варвара Шмыкова
,
Виталий Кищенко
,
Ирина Носова
,
Антон Лапенко
,
Виктория Толстоганова
,
Михаил Тройник
,
Сергей Гилев
,
Стивен Томас Окснер
Продюсеры
Подробнее
Рубен Дишдишян
,
Ольга Кочеткова
Сценарий
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Эдуард Оганесян
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2020
1-й сезон сериала «Чики» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
13439 фильмов
,
2770 сериалов
и
569 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
17
17
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Чики»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Чики» (S01, 2020), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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