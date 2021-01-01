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Ковбой Бибоп
Ковбой Бибоп, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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10
Режиссер
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Алекс Гарсиа Лопес
В ролях
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Джон Чо
,
Алекс Хэсселл
,
Даниэлла Пинеда
,
Мустафа Жакир
Продюсеры
Подробнее
Кристофер Йост
,
Синъитиро Ватанабэ
,
Тэцу Фудзимура
,
Джош Аппелбаум
Сценарий
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Александра И. Хартман
,
Кристофер Йост
,
Хавьер Грилло-Марксуа
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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Episode #1.1
Дата выхода:
20 ноября
2 серия: Эпизод 2
Episode #1.2
3 серия: Эпизод 3
Episode #1.3
4 серия: Эпизод 4
Episode #1.4
5 серия: Эпизод 5
Episode #1.5
6 серия: Эпизод 6
Episode #1.6
7 серия: Эпизод 7
Episode #1.7
8 серия: Эпизод 8
Episode #1.8
9 серия: Эпизод 9
Episode #1.9
10 серия: Эпизод 10
Episode #1.10
Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2021
1-й сезон сериала «Ковбой Бибоп» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16046 фильмов
,
4244 сериала
и
546 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
6
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1 сезон сериала Ковбой Бибоп (Cowboy Bebop) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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