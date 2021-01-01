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Полет
Полет, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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8
Режиссер
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Петр Тодоровский-мл.
В ролях
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Никита Ефремов
,
Оксана Акиньшина
,
Сергей Чонишвили
,
Михаил Ефремов
,
Павел Табаков
,
Александр Робак
,
Виктория Толстоганова
,
Юлия Хлынина
,
Олег Васильков
,
Александра Урсуляк
,
Ангелина Стречина
,
Тимофей Трибунцев
Продюсеры
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Евгений Никишов
,
Валерий Федорович
Сценарий
Подробнее
Петр Тодоровский-мл.
Оператор
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Егор Кочубей
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2021
1-й сезон сериала «Полет» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
14205 фильмов
,
3490 сериалов
и
816 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
3
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Полет»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Полет» (S01, 2021), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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