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Северные воды
Северные воды, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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5
Режиссер
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Эндрю Хэй
В ролях
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Колин Фаррелл
,
Джек О’Коннелл
,
Стивен Грэм
,
Том Кортни
,
Питер Муллан
,
Сэм Спруэлл
,
Гэри Ламон
,
Ипилье Отоова
,
Джерри Линч
,
Элиза Баттерворт
,
Джонатан Арис
,
Крис Хитченс
Продюсеры
Подробнее
Фрайзер Эш
,
Эйн Каннинг
,
Элис Доусон
,
Никки Ёрншоу
Сценарий
Подробнее
Эндрю Хэй
Оператор
Подробнее
Николя Больдюк
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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Behold The Man
2 серия: Эпизод 2
Episode #1.2
Дата выхода:
22 июля
3 серия: Эпизод 3
Episode #1.3
Дата выхода:
29 июля
4 серия: Эпизод 4
Episode #1.4
Дата выхода:
5 августа
5 серия: Эпизод 5
Episode #1.5
Дата выхода:
12 августа
Сезоны сериала
1 сезон
5 серий,
2021
1-й сезон сериала «Северные воды» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
14973 фильма
,
4056 сериалов
и
496 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
10
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1 сезон сериала Северные воды (The North Water) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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