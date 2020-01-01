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Ведьмак
Ведьмак, 2-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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8
Режиссеры
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Алик Сахаров
,
Алекс Гарсиа Лопес
В ролях
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Генри Кавилл
,
Анна Шаффер
,
Джои Бэти
,
Имон Фэррен
,
Ларс Миккельсен
,
Фрейя Аллан
,
Милли Брэйди
,
МайАнна Беринг
,
Том Кэнтон
,
Аня Шалотра
,
Бьерн Хлинур Харальдссон
,
Адам Леви
,
Джоди Мей
,
Кармел Лэниадо
,
Пол Бульон
,
Ясен Атор
,
Кристофер Хивью
,
Ким Бодния
,
Бейзил Эйденбенц
,
Сэм Хэзелдайн
,
Энн Фёрбэнк
,
Эд Бирч
Продюсеры
Подробнее
Шон Дэниэл
,
Джейсон Ф. Браун
,
Ярек Савко
,
Томек Багиньски
Сценарий
Подробнее
Лорен Шмидт
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Серии 2-го сезона
1 серия
Episode #2.1
2 серия
Episode #2.2
3 серия
Episode #2.3
4 серия
Episode #2.4
5 серия
Episode #2.5
6 серия
Episode #2.6
7 серия
Episode #2.7
8 серия
Episode #2.8
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2019
2 сезон
8 серий,
2021
2-й сезон сериала «Ведьмак» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
14987 фильмов
,
4066 сериалов
и
497 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
3
Кадры
5
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2 сезон сериала Ведьмак (The Witcher) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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