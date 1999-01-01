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Приставы
Приставы, 1-й сезон
Год
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2024
Количество серий
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16
Режиссер
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Владимир Нахабцев мл.
В ролях
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Андрей Чадов
,
Анна Попова
,
Владислав Котлярский
,
Михаил Шамигулов
,
Дмитрий Янышевский
,
Александр Сергеев
,
Роман Высоцкий
,
Анастасия Заворотнюк
,
Михаил Скачков
,
Игорь Литовкин
Продюсеры
Подробнее
Тимур Вайнштейн
,
Юлия Сумачева
,
Ольга Бланк
Сценарий
Подробнее
Марина Покровская
,
Дмитрий Курилов
Оператор
Подробнее
Юрий Шайгарданов
Художник
Подробнее
Андрей Сапожников
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Дата выхода:
24 июня
2 серия
Дата выхода:
25 июня
3 серия
Дата выхода:
26 июня
4 серия
Дата выхода:
27 июня
Сезоны сериала
1 сезон
16 серий,
2024
1-й сезон сериала «Приставы» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9890 фильмов
,
2810 сериалов
и
233 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
49
49
фотографий
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1 сезон сериала Приставы онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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