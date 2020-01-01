Проходит месяц. Преображенский со своей командой обживается в новом Экспериментальном отделении пластической хирургии — передовом учреждении, открытом под негласным контролем КГБ. Лев Григорьевич не знает, чего конкретно хотят от него спецслужбы, но понимает, что рано или поздно за такое покровительство придется заплатить высокую цену. У Отделения появляются первые высокопоставленные клиенты, работа кипит, однако Преображенскому не дает покоя роман сестры с «простым слесарем» Геной. У него рождается план: Преображенский предлагает Зорину жениться на Зосе, ведь рано или поздно одному из сотрудников Отделения КГБ даст добро на зарубежную командировку по обмену опытом, и Игорь, выехав вместе с молодой женой, сможет осуществить свою давнюю мечту — остаться на Западе. Зося же, в свою очередь, сможет сделать себе пластическую операцию по удалению шрама от ожога, которую в ближайшие годы невозможно будет осуществить в СССР.