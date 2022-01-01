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Год культуры
Год культуры, 2-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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16
Режиссер
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Милан Килибарда
В ролях
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Федор Бондарчук
,
Мария Ахметзянова
,
Александр Лыков
,
Петр Федоров
,
Ольга Медынич
,
Риналь Мухаметов
,
Александр Яценко
,
Александр Обласов
,
Игорь Угольников
,
Валерия Шкирандо
,
Алексей Розин
,
Антон Филипенко
,
Мария Карпова
,
Иван Мартынов
,
Виктория Верберг
Продюсеры
Подробнее
Семен Слепаков
,
Вячеслав Дусмухаметов
,
Илья Швецов
,
Дмитрий Пермяков
,
Заур Болотаев
Сценарий
Подробнее
Илья Швецов
,
Вадим Пушкарев
,
Кирилл Рубаненко
,
Василий Петяев
Оператор
Подробнее
Иван Бурлаков
Подробнее
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TMDb
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Серии 2-го сезона
1 серия
Дата выхода:
22 февраля
2 серия
Дата выхода:
22 февраля
3 серия
Дата выхода:
24 февраля
4 серия
Дата выхода:
24 февраля
5 серия
Дата выхода:
1 марта
6 серия
Дата выхода:
1 марта
7 серия
Дата выхода:
3 марта
8 серия
Дата выхода:
3 марта
9 серия
Дата выхода:
8 марта
10 серия
Дата выхода:
8 марта
11 серия
Дата выхода:
10 марта
12 серия
Дата выхода:
10 марта
13 серия
Дата выхода:
15 марта
14 серия
Дата выхода:
15 марта
15 серия
Дата выхода:
17 марта
16 серия
Дата выхода:
17 марта
Сезоны сериала
1 сезон
20 серий,
2018
2 сезон
16 серий,
2022
2-й сезон сериала «Год культуры» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
15816 фильмов
,
4336 сериалов
и
523 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
29
29
фотографий
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2 сезон сериала Год культуры онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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