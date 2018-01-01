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Бывшие
Бывшие, 3-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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8
Режиссер
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Иван Китаев
В ролях
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Денис Шведов
,
Любовь Аксенова
,
Виталий Хаев
,
Наталья Рогожкина
,
Григорий Чабан
,
Софья Лебедева
,
Анатолий Журавлев
,
Александр Соколовский
,
Полина Гагарина
Продюсеры
Подробнее
Алексей Троцюк
,
Эдуард Илоян
,
Виталий Шляппо
,
Денис Жалинский
Сценарий
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Алексей Троцюк
,
Эльдар Великорецкий
,
Екатерина Суровцева
,
Руслан Дощанов
Оператор
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Максим Миханюк
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Серии 3-го сезона
1 серия
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2 серия
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3 серия
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4 серия
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5 серия
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6 серия
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7 серия
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8 серия
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2018
2 сезон
8 серий,
2019
3 сезон
8 серий,
2021
Трейлер
Кадры
6
Новости
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 3-й сезон сериала «Бывшие»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 3-ого сезона телесериала «Бывшие» (S03, 2021), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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