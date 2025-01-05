Самые ожидаемые сериалы 2025 года: список главных премьер

Зарубежные новинки 2025 года радуют не столько количеством, сколько жанровым разнообразием. Начало года можно встретить с драмой «Больница Питт», в которой звезда «Скорой помощи» Ноа Уайли вновь играет врача, а один эпизод равен одному часу из смены сотрудников отделения неотложной помощи. Поклонникам комикс-муви будет приятно увидеть перезапуск анимационного «Человека-паука» и новую версию сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом в роли незрячего супергероя.
Драмеди «Студия» с целой россыпью звезд от Сета Рогена до Брайана Крэнстона расскажет о безумном закулисье Голливуда. Фанаты хорроров получат шанс узнать предысторию клоуна Пеннивайза в долгожданном приквеле «Оно» — «Добро пожаловать в Дерри». А для тех, кому мучительно ждать новый сезон «Дома Дракона», 2025 год подготовил спин-офф «Рыцарь Семи Королевств» — еще один сериал про носителя фамилии Таргариен, на этот раз служащего простым оруженосцем.
Российские сериальные новинки весь год будут катать зрителей на эмоциональных качелях. Мистический детектив с Рузилем Минекаевым и Тимофеем Трибунцевым «Подслушано в Рыбинске» рассмешит в самую унылую погоду. Тяжеловесный «Аутсорс» с Иваном Янковским от режиссера «Трассы» и «Хрустального» Душана Глигорова заставит крепко задуматься о сложных вещах. Очаровательное драмеди о жизни и надвигающейся смерти «Между нами химия» с Александрой Бортич выбьет добрую слезу даже из самых черствых. Майор Черкасов порадует поклонников франшизы «Мосгаз» новым запутанным делом. А Юра Борисов покорит сердца в образе падшей рэп-звезды в трогательной драме «Урок».
Помимо новых героев и сюжетов, в 2025 году зрители дождутся продолжений знакомых и полюбившихся историй. Мы увидим новые сезоны сериалов «Последние из нас», «Разделение», «Белый лотос», «Шершни», «Миротворец», «Андор», «Уэнсдэй», а также долгожданные финалы «Рассказа служанки» и «Очень странных дел».
Драма «Локерби: В поисках правды» с Колином Фертом о мужчине, который потерял дочь в авиакатастрофе и пытается разобраться в причинах трагедии, основана на реальных событиях и документальной книге Джима Свайра и Питера Биддульфа. «Аутсорс» снят по мотивам короткого рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера» о том, как в 1990-е надзиратели продавали возможность казнить преступников.
Необычная биографическая драма Джо Райта об итальянском диктаторе Бенито Муссолини «М. Сын века» — это экранизация одноименного романа Антонио Скурати. В основе «Рыцаря Семи Королевств» — цикл Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дункане и Эгге». А «Добро пожаловать в Дерри», конечно, вдохновлен увесистым хоррор-романом Стивена Кинга «Оно».