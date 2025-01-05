Самые ожидаемые сериалы 2025 года: список главных премьер

11 Студия США / 2025 / 30 мин. / 18+ комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер Комедийный сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга о хаосе кинопроизводства, который дает продюсерам жизнь и в то же время их убивает

12 Твои друзья и соседи США / 2025 / 18+ драма криминал Хочу посмотреть Лишившись жены и работы, Эндрю Купер начинает грабить богатые дома своих соседей, случайно вскрывая их тайны

13 Между нами химия Россия / 2025 / 30 мин. / 16+ драма комедия Хочу посмотреть Серьезно заболевшая мать-одиночка в поисках надежного мужчины — драмеди с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

14 Рыцарь Семи Королевств США / 2025 / 1 ч. / 18+ драма фэнтези боевик приключения Хочу посмотреть Спин-офф «Игры престолов» о странствующем рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге

15 Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш Россия / 2025 / 18+ криминал детектив Хочу посмотреть Счастливчики, выигравшие в лотерею, оказываются убиты. За дело берется майор Черкасов и его коллеги. Продолжение культового ретро-детектива «Мосгаз» со старыми и новыми героями

16 Оно: Добро пожаловать в Дерри США / 2025 / 18+ ужасы Хочу посмотреть Многосерийный приквел дилогии «Оно», раскрывающий предысторию Пеннивайза. К роли жуткого клоуна возвращается Билл Скарсгард

17 Маяк Россия / 2025 драма Хочу посмотреть Случайная гибель младшего сына переворачивает жизнь семьи — драма о вине и прощении с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым

18 Буровая Россия / 2025 / 50 мин. драма криминал триллер детектив Хочу посмотреть В поисках пропавшего сына бывшие супруги отправляются на буровую станцию на Сахалин

19 Чужой: Земля США, Великобритания / 2025 / 18+ фантастика боевик ужасы триллер Хочу посмотреть 2 Трейлеры Многосерийный проект, входящий во вселенную «Чужие» и рассказывающий о том, что происходило за 30 лет до событий оригинального фильма 1979 года