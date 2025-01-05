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Самые ожидаемые сериалы 2025 года: список главных премьер

Приквелы «Чужого» и «Оно», спин-офф «Игры престолов», Янковский в тюрьме, а Петров – бездомный. Удивительные истории ждут нас в новых сериалах 2025 года. Зритель в нетерпении!
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1
Локерби: В поисках правды
Локерби: В поисках правды
IMDb8.1
Моя оценка
0
США, Великобритания/2025/18+
1Трейлер
Доктор Джим Свайр, дочь которого погибла в самолете, взорванном террористами, проводит собственное расследование. Колин Ферт в драме, основанной на реальных событиях
2
Питт
Больница Питт
США/2025/1 ч. /18+
2Трейлеры
Медицинский драматический сериал о буднях медработников больницы Питтсбурга со звездой «Скорой помощи» Ноа Уайли
3
М. Сын века
Италия, Великобритания, Франция/2025/50 мин./18+
1Трейлер
Драма о приходе к власти итальянского диктатора Бенито Муссолини с Лукой Маринелли в главной роли
4
Подслушано в Рыбинске
Подслушано в Рыбинске
Россия/2025/48 мин./18+
Комедийный триллер о журналисте провинциальной газеты, одержимом видениями будущих преступлений
5
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Ваш дружелюбный сосед Человек-паук
США/2025/18+
Анимационный сериал о приключениях Питера Паркера в первый год в старшей школе
6
Победа или поражение
Победа или поражение
США/2025/20 мин./12+
1Трейлер
Мультсериал о школьной команде по софтболу, готовящейся к решающему матчу за звание чемпиона
7
Нулевой день
Нулевой день
США/2025/18+
1Трейлер
Первое появление Роберта Де Ниро в сериале: политический триллер о бывшем президенте США, который расследует катастрофическую кибератаку
8
Аутсорс
Аутсорс
Россия/2025/50 мин./18+
1Трейлер
Драматический сериал с Иваном Янковским о сотруднике тюрьмы, который изобретает бизнес по продаже казни преступников «на аутсорс» — родственникам их жертв
9
Сорвиголова
Сорвиголова: Рожденный заново
США/2025/18+
Сериал про незрячего адвоката, борющегося с преступностью под маской супергероя Сорвиголовы
10
Урок
Урок
Россия/2025/18+
Драматический сериал о бывшем музыканте, который становится школьным учителем, с Юрой Борисовым в главной роли
11
Студия
Студия
США/2025/30 мин./18+
1Трейлер
Комедийный сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга о хаосе кинопроизводства, который дает продюсерам жизнь и в то же время их убивает
12
Кадр из сериала «Твои друзья и соседи» (1 сезон)
Твои друзья и соседи
США/2025/18+
Лишившись жены и работы, Эндрю Купер начинает грабить богатые дома своих соседей, случайно вскрывая их тайны
13
Между нами химия
Между нами химия
Россия/2025/30 мин./16+
Серьезно заболевшая мать-одиночка в поисках надежного мужчины — драмеди с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым
14
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
Рыцарь Семи Королевств
США/2025/1 ч. /18+
Спин-офф «Игры престолов» о странствующем рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге
15
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш
Россия/2025/18+
Счастливчики, выигравшие в лотерею, оказываются убиты. За дело берется майор Черкасов и его коллеги. Продолжение культового ретро-детектива «Мосгаз» со старыми и новыми героями
16
Добро пожаловать в Дерри
Оно: Добро пожаловать в Дерри
США/2025/18+
Многосерийный приквел дилогии «Оно», раскрывающий предысторию Пеннивайза. К роли жуткого клоуна возвращается Билл Скарсгард
17
Кадр из сериала «Маяк»
Маяк
Россия/2025
Случайная гибель младшего сына переворачивает жизнь семьи — драма о вине и прощении с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
18
Кадр из сериала «Буровая»
Буровая
Россия/2025/50 мин.
В поисках пропавшего сына бывшие супруги отправляются на буровую станцию на Сахалин
19
Чужой: Земля
Чужой: Земля
США, Великобритания/2025/18+
2Трейлеры
Многосерийный проект, входящий во вселенную «Чужие» и рассказывающий о том, что происходило за 30 лет до событий оригинального фильма 1979 года
20
Кадр из сериала «Камбэк»
Камбэк
Россия/2025
Подростки хотят вернуть потерявшему память бездомному Компоту его прежнюю жизнь — триллер с Александром Петровым и Алексеем Чадовым

Главные новые зарубежные сериалы 2025 года

Зарубежные новинки 2025 года радуют не столько количеством, сколько жанровым разнообразием. Начало года можно встретить с драмой «Больница Питт», в которой звезда «Скорой помощи» Ноа Уайли вновь играет врача, а один эпизод равен одному часу из смены сотрудников отделения неотложной помощи. Поклонникам комикс-муви будет приятно увидеть перезапуск анимационного «Человека-паука» и новую версию сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом в роли незрячего супергероя.

Драмеди «Студия» с целой россыпью звезд от Сета Рогена до Брайана Крэнстона расскажет о безумном закулисье Голливуда. Фанаты хорроров получат шанс узнать предысторию клоуна Пеннивайза в долгожданном приквеле «Оно» — «Добро пожаловать в Дерри». А для тех, кому мучительно ждать новый сезон «Дома Дракона», 2025 год подготовил спин-офф «Рыцарь Семи Королевств» — еще один сериал про носителя фамилии Таргариен, на этот раз служащего простым оруженосцем.

 

Главные новые российские сериалы 2025

Российские сериальные новинки весь год будут катать зрителей на эмоциональных качелях. Мистический детектив с Рузилем Минекаевым и Тимофеем Трибунцевым «Подслушано в Рыбинске» рассмешит в самую унылую погоду. Тяжеловесный «Аутсорс» с Иваном Янковским от режиссера «Трассы» и «Хрустального» Душана Глигорова заставит крепко задуматься о сложных вещах. Очаровательное драмеди о жизни и надвигающейся смерти «Между нами химия» с Александрой Бортич выбьет добрую слезу даже из самых черствых. Майор Черкасов порадует поклонников франшизы «Мосгаз» новым запутанным делом. А Юра Борисов покорит сердца в образе падшей рэп-звезды в трогательной драме «Урок».

 

Продолжения каких сериалов ожидаются в 2025 году

Помимо новых героев и сюжетов, в 2025 году зрители дождутся продолжений знакомых и полюбившихся историй. Мы увидим новые сезоны сериалов «Последние из нас», «Разделение», «Белый лотос», «Шершни», «Миротворец», «Андор», «Уэнсдэй», а также долгожданные финалы «Рассказа служанки» и «Очень странных дел».

 

Вопросы и ответы

 

Какие сериалы 2025 года являются экранизациями?

Драма «Локерби: В поисках правды» с Колином Фертом о мужчине, который потерял дочь в авиакатастрофе и пытается разобраться в причинах трагедии, основана на реальных событиях и документальной книге Джима Свайра и Питера Биддульфа. «Аутсорс» снят по мотивам короткого рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера» о том, как в 1990-е надзиратели продавали возможность казнить преступников.

Необычная биографическая драма Джо Райта об итальянском диктаторе Бенито Муссолини «М. Сын века» — это экранизация одноименного романа Антонио Скурати. В основе «Рыцаря Семи Королевств» — цикл Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дункане и Эгге». А «Добро пожаловать в Дерри», конечно, вдохновлен увесистым хоррор-романом Стивена Кинга «Оно».

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