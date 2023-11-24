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Нежные сериалы-мелодрамы: смотреть онлайн
Снежные сказки, теплые чувства, красивые истории любви — в подборке нежных романтических сериалов, которые согреют вас холодным вечером
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Кажется, вы посмотрели все сериалы подборки. Смотрите также все
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подборки сериалов
1
Загадай любовь
8.6
20
оценок
Моя оценка
0
20 уже оценили
Россия
/
2023
/
25 мин.
/
12+
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Трогательный молодежный сериал о первой любви, снятый по одноименному роману Аси Лавринович
2
Жена путешественника во времени
6.4
192
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
192 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2022
/
48 мин.
/
18+
драма
мелодрама
фантастика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Экранизация фантастического романа о жене библиотекаря, который непроизвольно путешествует во времени
3
Кухня Купидона
IMDb
7.5
Моя оценка
0
4 уже оценили
Китай
/
2022
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Талантливый шеф-повар и девушка с уникальным чувством вкуса борются за первое место в кулинарном конкурсе
4
Обедайте с любовью
Моя оценка
0
1 уже оценил
Китай
/
2022
/
1 ч. 15 мин.
/
18+
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Гастрономический ромком про холодного босса, которого учит вкусно готовить его сотрудница
5
Это же учитель!
Моя оценка
0
7 уже оценили
Китай
/
2022
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
музыкальные
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Дорама о знаменитом певце, который восстанавливает подмоченную репутацию, работая учителем музыки
6
Большая секунда
7.6
375
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
375 уже оценили
Россия
/
2021
/
27 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Бывшие возлюбленные Кира и Костя случайно оказываются соавторами сценария романтического сериала
7
Красная манжета
8.3
60
оценок
IMDb
8.5
Моя оценка
0
60 уже оценили
Южная Корея
/
2021
/
1 ч. 10 мин.
/
16+
мелодрама
исторический
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Костюмная драма об отношениях наследного принца и одной из придворных дам
8
Клетки Ю-ми
5.1
33
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
33 уже оценили
Южная Корея
/
2021
/
1 ч.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Девушке Ю-Ми, потерявшей способность любить, помогают и мешают ее собственные эмоции в виде анимированных человечков
9
Сказка на острове
7
28
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
28 уже оценили
Турция
/
2021
/
45 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Городская девушка приезжает на отдаленный остров, где встречает мужественного любителя деревенской жизни — живописный и романтичный турецкий сериал про любовь
10
Я так долго ждал тебя
IMDb
4.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
Турция
/
2021
/
43 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пронзительная история любви Кадира и Айлиз, созданных друг для друга, но переживших много испытаний
11
У меня есть цель
2.4
22
оценки
IMDb
6.9
Моя оценка
0
22 уже оценили
Южная Корея
/
2021
/
1 ч.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пережившая немало испытаний девушка решает мстить тем, кто сломал ее жизнь, но встречает парня, который помогает всем вокруг
12
Она никогда не узнает
IMDb
7.5
Моя оценка
0
1 уже оценил
Южная Корея
/
2021
/
1 ч. 5 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодой сотрудник влюбляется в строгую начальницу: служебный роман по-корейски
13
Френдзона
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия
/
2021
/
24 мин.
/
18+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Студент психологического института пишет курсовую о невозможности дружбы между мужчиной и женщиной
14
История девятихвостого лиса
8.1
801
оценка
IMDb
7.9
Моя оценка
0
801 уже оценил
Южная Корея
/
2020
/
1 ч. 10 мин.
/
16+
драма
мелодрама
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Девятихвостый лис в облике обычного мужчины Ли Ена ищет возлюбленную, погибшую много лет назад
15
Личная жизнь
7.1
110
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
110 уже оценили
США
/
2020
/
37 мин.
/
18+
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Гид по личной жизни героини, ищущей настоящую любовь
16
Я приду, если будет хорошая погода
7.5
66
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
66 уже оценили
Южная Корея
/
2020
/
1 ч.
/
12+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Виолончелистка Хэ-вон возвращается из столицы в родную деревню и встречает парня, который влюблен в нее со школы
17
Отыщи меня в своей памяти
IMDb
7.4
Моя оценка
0
1 уже оценил
Южная Корея
/
2020
/
35 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Телеведущий, который помнит каждый момент своей жизни, и юная актриса, забывшая большую часть своего прошлого, влюбляются друг в друга
18
От дружбы до любви
IMDb
6.7
Моя оценка
0
9 уже оценили
Южная Корея
/
2020
/
1 ч. 10 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Девушка-каллиграф уже 10 лет влюблена в своего знакомого фотографа, но всякие недоразумения и сложности не дают их любви состояться
19
Страна чудес
2.7
23
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
23 уже оценили
Франция
/
2020
/
45 мин.
/
16+
драма
мелодрама
фантастика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Мужчина переносится на 60 лет в прошлое, где влюбляется в замужнюю женщину
20
В прямом эфире
IMDb
7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Южная Корея
/
2020
/
1 ч.
/
16+
мелодрама
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