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Нежные сериалы-мелодрамы: смотреть онлайн

Снежные сказки, теплые чувства, красивые истории любви — в подборке нежных романтических сериалов, которые согреют вас холодным вечером
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Загадай любовь
Загадай любовь
8.620
оценок
Моя оценка
0
20 уже оценили
Россия/2023/25 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Трогательный молодежный сериал о первой любви, снятый по одноименному роману Аси Лавринович
2
Жена путешественника во времени
Жена путешественника во времени
6.4192
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
192 уже оценили
США, Великобритания/2022/48 мин./18+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры
Экранизация фантастического романа о жене библиотекаря, который непроизвольно путешествует во времени
3
Кадр из сериала «Кухня Купидона»
Кухня Купидона
IMDb7.5
Моя оценка
0
4 уже оценили
Китай/2022/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Талантливый шеф-повар и девушка с уникальным чувством вкуса борются за первое место в кулинарном конкурсе
4
Обедайте с любовью
Обедайте с любовью
Моя оценка
0
1 уже оценил
Китай/2022/1 ч. 15 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Гастрономический ромком про холодного босса, которого учит вкусно готовить его сотрудница
5
Это же учитель!
Это же учитель!
Моя оценка
0
7 уже оценили
Китай/2022/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Дорама о знаменитом певце, который восстанавливает подмоченную репутацию, работая учителем музыки
6
Большая секунда
7.6375
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
375 уже оценили
Россия/2021/27 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Бывшие возлюбленные Кира и Костя случайно оказываются соавторами сценария романтического сериала
7
Красная манжета
Красная манжета
8.360
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
60 уже оценили
Южная Корея/2021/1 ч. 10 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Костюмная драма об отношениях наследного принца и одной из придворных дам
8
Клетки Ю-ми
Клетки Ю-ми
5.133
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
33 уже оценили
Южная Корея/2021/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Девушке Ю-Ми, потерявшей способность любить, помогают и мешают ее собственные эмоции в виде анимированных человечков
9
Сказка на острове
Сказка на острове
728
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
28 уже оценили
Турция/2021/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Городская девушка приезжает на отдаленный остров, где встречает мужественного любителя деревенской жизни — живописный и романтичный турецкий сериал про любовь
10
Я так долго ждал тебя
Я так долго ждал тебя
IMDb4.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
Турция/2021/43 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Пронзительная история любви Кадира и Айлиз, созданных друг для друга, но переживших много испытаний
11
У меня есть цель
У меня есть цель
2.422
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
22 уже оценили
Южная Корея/2021/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Пережившая немало испытаний девушка решает мстить тем, кто сломал ее жизнь, но встречает парня, который помогает всем вокруг
12
Она никогда не узнает
Она никогда не узнает
IMDb7.5
Моя оценка
0
1 уже оценил
Южная Корея/2021/1 ч. 5 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Молодой сотрудник влюбляется в строгую начальницу: служебный роман по-корейски
13
Френдзона
Френдзона
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2021/24 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Студент психологического института пишет курсовую о невозможности дружбы между мужчиной и женщиной
14
История девятихвостого лиса
8.1801
оценка
IMDb7.9
Моя оценка
0
801 уже оценил
Южная Корея/2020/1 ч. 10 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Девятихвостый лис в облике обычного мужчины Ли Ена ищет возлюбленную, погибшую много лет назад
15
Личная жизнь
7.1110
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
110 уже оценили
США/2020/37 мин./18+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры
Гид по личной жизни героини, ищущей настоящую любовь
16
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Я приду, если будет хорошая погода
7.566
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
66 уже оценили
Южная Корея/2020/1 ч. /12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Виолончелистка Хэ-вон возвращается из столицы в родную деревню и встречает парня, который влюблен в нее со школы
17
Отыщи меня в своей памяти
Отыщи меня в своей памяти
IMDb7.4
Моя оценка
0
1 уже оценил
Южная Корея/2020/35 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Телеведущий, который помнит каждый момент своей жизни, и юная актриса, забывшая большую часть своего прошлого, влюбляются друг в друга
18
От дружбы до любви
IMDb6.7
Моя оценка
0
9 уже оценили
Южная Корея/2020/1 ч. 10 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Девушка-каллиграф уже 10 лет влюблена в своего знакомого фотографа, но всякие недоразумения и сложности не дают их любви состояться
19
Страна чудес
2.723
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
23 уже оценили
Франция/2020/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Мужчина переносится на 60 лет в прошлое, где влюбляется в замужнюю женщину
20
В прямом эфире
В прямом эфире
IMDb7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Южная Корея/2020/1 ч. /16+
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Высокомерная блогерка записывается в школьный радиоклуб, чтобы обнаружить недоброжелателя — эмоциональная дорама о дружбе и любви
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