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Самые ожидаемые сериалы зимы 2023-2024

Холодный сезон несет горячие новинки из мира сериалов: этой зимой будем смотреть на Богомолова и его женщин, новых мистера и миссис Смит, обновленных Букиных и старых добрых ходячих мертвецов
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Сны Алисы
Сны Алисы
Россия/2023/48 мин./18+
2Трейлеры
Старшекласснице из маленького северного городка снятся страшные сны, предсказывающие будущее
2
Кеша должен умереть
Кеша должен умереть
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Россия/2023/18+
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2Трейлеры1Рецензия
Ироничная драма о мужчине, который не умеет расставаться со своими женщинами
3
Букины
Букины
Россия/2023/24 мин./16+
Продолжение ситкома «Счастливы вместе» про екатеринбургскую семью Букиных
4
Перси Джексон и Олимпийцы
Перси Джексон и Олимпийцы
США/2023/1 ч. /18+
2Трейлеры
12-летний юноша Перси Джексон узнает, что он полубог, и его миссия — бороться со злом из потустороннего мира
5
Берлин
Берлин
Испания/2023/18+
3Трейлеры
Спин-офф сериала «Бумажный дом», рассказывающий о грабителе под кодовым именем Берлин
6
Блеск
Блеск
Россия/2023/18+
4Трейлеры
Турецкий аферист вынужденно берет в сообщники разоблачившую его Анну и ее отца
7
Эхо
Эхо
США/2024/18+
1Трейлер
Спин-офф сериала «Соколиный глаз», рассказывающий о глухой супергероине-индианке по прозвищу Эхо
8
Криминальное прошлое
Криминальное прошлое
США, Великобритания/2024/1 ч. /18+
1Трейлер
Драматический триллер о двух разных детективах, пытающихся найти общий язык в процессе расследования старого дела об убийстве
9
Тед
Тед
США/2024/18+
1Трейлер
Многосерийный приквел комедии «Третий лишний», рассказывающий о жизни разумного плюшевого медведя Теда до знакомства с Марком Уолбергом
10
Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага
Испания/2024/50 мин./18+
1Трейлер
Биографический мини-сериал об испанском модельере Кристобале Баленсиага, у которого одевались королевские особы и суперзвезды
11
Грисельда
Грисельда
США/2024/1 ч. /18+
2Трейлеры
Биографический мини-сериал о могущественной колумбийской наркобаронессе Грисельде Бланк
12
Эмигранты
Эмигранты
США/2024/15 мин./18+
Знакомство трех живущих в Гонконге женщин полностью меняет их судьбу: драматический сериал с Николь Кидман
13
Властелины воздуха
Властелины воздуха
США/2024/18+
1Трейлер
Военный мини-сериал об американских летчиках-бомбардировщиках, сражавшихся во Второй мировой войне
14
Очевидное невероятное
Очевидное невероятное
Россия/2024/30 мин./16+
Размеренную жизнь городка Великий Гусляр, наполненного аномалиями, нарушает мэр, задумавший превратить родной край в туристический центр
15
Прелесть
Прѣлесть
Россия/2023/48 мин./18+
Молодой автоугонщик восстанавливает «справедливость» в своем маленьком городе и мечтает отомстить за смерть отца
16
Кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»
Мистер и миссис Смит
США/2024
Комедийный боевик о супругах Смит, которые работают секретными агентами и практически ничего не знают друг о друге
17
Кадр из сериала «Новый взгляд»
Новый взгляд
США/2024/18+
Биографическая драма о молодом дизайнере Кристиане Диоре, который сместил Коко Шанель с модного трона
18
Аватар: Последний маг воздуха
Аватар: Последний маг воздуха
США/2024/18+
2Трейлеры
Новое воплощение мультсериала о юном воине Аанге, способном управлять четырьмя стихиями
19
Ходячие мертвецы: Те, кто выжил
Ходячие мертвецы: Выжившие
США/2024/18+
2Трейлеры
Спин-офф культовой зомби-драмы «Ходячие мертвецы», рассказывающий о том, что случилось с Риком и Мишон после того, как они покинули оригинальный сериал
20
Сегун
Сегун
США/2024/18+
2Трейлеры
Военно-историческая драма о европейце, ставшем первым иностранным самураем в Японии
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