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Самые ожидаемые сериалы зимы 2023-2024
Холодный сезон несет горячие новинки из мира сериалов: этой зимой будем смотреть на Богомолова и его женщин, новых мистера и миссис Смит, обновленных Букиных и старых добрых ходячих мертвецов
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1
Сны Алисы
Россия
/
2023
/
48 мин.
/
18+
триллер
мистика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Старшекласснице из маленького северного городка снятся страшные сны, предсказывающие будущее
2
Кеша должен умереть
Моя оценка
0
10 уже оценили
Россия
/
2023
/
18+
драма
мелодрама
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Ироничная драма о мужчине, который не умеет расставаться со своими женщинами
3
Букины
Россия
/
2023
/
24 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
Продолжение ситкома «Счастливы вместе» про екатеринбургскую семью Букиных
4
Перси Джексон и Олимпийцы
США
/
2023
/
1 ч.
/
18+
драма
фэнтези
боевик
приключения
семейный
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
12-летний юноша Перси Джексон узнает, что он полубог, и его миссия — бороться со злом из потустороннего мира
5
Берлин
Испания
/
2023
/
18+
драма
боевик
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Спин-офф сериала «Бумажный дом», рассказывающий о грабителе под кодовым именем Берлин
6
Блеск
Россия
/
2023
/
18+
мелодрама
комедия
криминал
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Турецкий аферист вынужденно берет в сообщники разоблачившую его Анну и ее отца
7
Эхо
США
/
2024
/
18+
фантастика
фэнтези
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Спин-офф сериала «Соколиный глаз», рассказывающий о глухой супергероине-индианке по прозвищу Эхо
8
Криминальное прошлое
США
,
Великобритания
/
2024
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драматический триллер о двух разных детективах, пытающихся найти общий язык в процессе расследования старого дела об убийстве
9
Тед
США
/
2024
/
18+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Многосерийный приквел комедии «Третий лишний», рассказывающий о жизни разумного плюшевого медведя Теда до знакомства с Марком Уолбергом
10
Кристобаль Баленсиага
Испания
/
2024
/
50 мин.
/
18+
драма
исторический
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Биографический мини-сериал об испанском модельере Кристобале Баленсиага, у которого одевались королевские особы и суперзвезды
11
Грисельда
США
/
2024
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
биография
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Биографический мини-сериал о могущественной колумбийской наркобаронессе Грисельде Бланк
12
Эмигранты
США
/
2024
/
15 мин.
/
18+
драма
Хочу посмотреть
Знакомство трех живущих в Гонконге женщин полностью меняет их судьбу: драматический сериал с Николь Кидман
13
Властелины воздуха
США
/
2024
/
18+
драма
боевик
исторический
военный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Военный мини-сериал об американских летчиках-бомбардировщиках, сражавшихся во Второй мировой войне
14
Очевидное невероятное
Россия
/
2024
/
30 мин.
/
16+
фантастика
комедия
Хочу посмотреть
Размеренную жизнь городка Великий Гусляр, наполненного аномалиями, нарушает мэр, задумавший превратить родной край в туристический центр
15
Прѣлесть
Россия
/
2023
/
48 мин.
/
18+
драма
криминал
Хочу посмотреть
Молодой автоугонщик восстанавливает «справедливость» в своем маленьком городе и мечтает отомстить за смерть отца
16
Мистер и миссис Смит
США
/
2024
мелодрама
комедия
боевик
Хочу посмотреть
Комедийный боевик о супругах Смит, которые работают секретными агентами и практически ничего не знают друг о друге
17
Новый взгляд
США
/
2024
/
18+
драма
биография
Хочу посмотреть
Биографическая драма о молодом дизайнере Кристиане Диоре, который сместил Коко Шанель с модного трона
18
Аватар: Последний маг воздуха
США
/
2024
/
18+
фэнтези
комедия
боевик
приключения
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Новое воплощение мультсериала о юном воине Аанге, способном управлять четырьмя стихиями
19
Ходячие мертвецы: Выжившие
США
/
2024
/
18+
фантастика
фэнтези
боевик
ужасы
триллер
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Спин-офф культовой зомби-драмы «Ходячие мертвецы», рассказывающий о том, что случилось с Риком и Мишон после того, как они покинули оригинальный сериал
20
Сегун
США
/
2024
/
18+
драма
исторический
приключения
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2
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Военно-историческая драма о европейце, ставшем первым иностранным самураем в Японии
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