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Лучшие сериалы 2021: смотреть онлайн
От жестоких игр в кальмара до приключений клана вампиров в Смоленске: смотрите лучшие сериалы, которые подарил нам 2021 год, онлайн прямо сейчас
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1
Мейр из Исттауна
7.9
469
оценок
IMDb
8.5
Моя оценка
0
469 уже оценили
США
/
2021
/
58 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Кейт Уинслет в роли детектива расследует загадочное убийство в маленьком городке Исттаун в Пенсильвании
2
Игра в кальмара
7.6
1023
оценки
IMDb
8.0
Моя оценка
0
1023 уже оценили
Южная Корея
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Несколько сотен людей, живущих на краю бедности, становятся участниками загадочной игры, в которой они могут сказочно разбогатеть или умереть
3
Мосгаз. Дело № 8: Западня
7.7
270
оценок
Моя оценка
0
270 уже оценили
Россия
/
2021
/
52 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Новое дело майора Черкасова в предолимпийской Москве
4
Девять совсем незнакомых людей
6.3
91
оценка
IMDb
7.0
Моя оценка
0
91 уже оценил
США
/
2021
/
50 мин.
/
16+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
Девять незнакомых друг с другом людей съезжаются в австралийский курорт-отель, расположенный вдали от цивилизации
5
Happy End
6.8
223
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
223 уже оценили
Россия
/
2021
/
30 мин.
/
18+
драма
комедия
для взрослых
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
История Влада и Леры, которые попадают в мир Webcam
6
Выжившие
6.4
159
оценок
Моя оценка
0
159 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
В постапокалиптическом мире люди оказываются заражены вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон
7
Сцены из супружеской жизни
7.6
59
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
59 уже оценили
США
/
2021
/
1 ч.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Американская адаптация одноименного фильма Ингмара Бергмана про разные этапы в жизни семейной пары
8
Вампиры средней полосы
7.7
1489
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1489 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Комедийный сериал о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске
9
Хрустальный
8.2
746
оценок
Моя оценка
0
746 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях
10
Люпен
7.2
214
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
214 уже оценили
США
,
Франция
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
фантастика
криминал
приключения
детектив
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
11
Чикатило
6.7
607
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
607 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
криминал
триллер
детектив
биография
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
15
Рецензии
История советского серийного убийцы Андрея Чикатило
12
Засланец из космоса
7.5
266
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
266 уже оценили
США
/
2021
/
16+
фантастика
комедия
детектив
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Инопланетянин, которого посылают уничтожить Землю, начинает сомневаться в правильности своей миссии
13
За час до рассвета
6.7
3203
оценки
IMDb
5.0
Моя оценка
0
3203 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
16+
драма
боевик
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Исторический боевик о работе милиции в послевоенное время
14
Клиника счастья
7
1011
оценок
Моя оценка
0
1011 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Профессор-сексолог ведет медицинские расследования и помогает своим пациентам вернуть сексуальную гармонию
15
Колесо времени
7.4
81
оценка
IMDb
7.3
Моя оценка
0
81 уже оценил
США
/
2021
/
1 ч.
/
16+
фэнтези
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Экранизация одноименного цикла фэнтези-романов американского писателя Роберта Джордана
16
Контейнер
7.2
216
оценок
Моя оценка
0
216 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драматический сериал о том, как суррогатное материнство превратилось в обыденную услугу
17
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
7.6
86
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
86 уже оценили
США
/
2021
/
50 мин.
/
6+
фантастика
фэнтези
триллер
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Юный получеловек-полуолень и другие гибриды пытаются выжить в условиях постапокалипсиса
18
Угрюм-река
6
3103
оценки
IMDb
5.5
Моя оценка
0
3103 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
исторический
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
37
Рецензии
Экранизация исторической драмы Вячеслава Шишкова о трех поколениях семьи Громовых
19
Тень и кость
6.8
213
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
213 уже оценили
США
/
2021
/
52 мин.
/
16+
фэнтези
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Фэнтези-сериал по мотивам двух книг трилогии «Гриша» о некогда могущественной стране, разделенной каньоном с кровожадными чудовищами
20
Вертинский
7.5
211
оценок
Моя оценка
0
211 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
биография
музыкальные
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Биографический сериал о жизни и карьере популярного шансонье XX века Александра Вертинского
21
Уборщица. История матери-одиночки
IMDb
8.4
Моя оценка
0
9 уже оценили
США
/
2021
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Мать-одиночка вынуждена работать домработницей, чтобы свести концы с концами и забыть о бедности и бюрократии
22
Везет
7.3
64
оценки
Моя оценка
0
64 уже оценили
Россия
/
2021
/
1 ч.
/
16+
мелодрама
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Евгений Цыганов в роли чемпиона-мотогонщика, загубившего карьеру из-за алкоголя и подрабатывающего «трезвым водителем»
23
И просто так
6.3
80
оценок
IMDb
5.4
Моя оценка
0
80 уже оценили
США
/
2021
/
18+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Продолжение сериала «Секс в большом городе», но без Саманты
24
Хитрости
5.6
14
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
14 уже оценили
США
/
2021
/
30 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Некогда востребованная комедийная артистка Дебора Вэнс решает завоевать внимание молодой публики, для чего нанимает молодую сценаристку-неудачницу
25
Топи
7.1
1048
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
1048 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
триллер
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
3
Рецензии
Мистический триллер, снятый по сценарию Дмитрия Глуховского, о пятерых молодых людях, которые оказываются в ловушке в русской глуши
26
ВандаВижен
7.3
169
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
169 уже оценили
США
/
2021
/
30 мин.
/
16+
драма
мелодрама
фантастика
фэнтези
комедия
боевик
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Многосерийный спин-офф Киновселенной Marvel, рассказывающий о работе и отношениях могущественной колдуньи и андроида
27
Немцы
6.3
92
оценки
Моя оценка
0
92 уже оценили
Россия
/
2021
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Честный и харизматичный журналист оказывается втянут в интриги государственных ведомств
28
Полет
7.4
226
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
226 уже оценили
Россия
/
2021
/
1 ч.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
4
Рецензии
Чудом избежавшие гибели в авиакатастрофе сотрудники строительной фирмы начинают переосмысливать свою жизнь
29
Убийства в одном здании
6.9
38
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
38 уже оценили
США
/
2021
/
30 мин.
/
16+
комедия
криминал
детектив
мистика
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Трое незнакомцев, разделяющих общую одержимость историями о настоящих преступлениях, внезапно оказываются втянутыми в одно из них
30
Собор
7.1
49
оценок
Моя оценка
0
49 уже оценили
Россия
/
2021
/
52 мин.
/
16+
драма
мелодрама
исторический
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Историческая мелодрама о холопе Иване, который влюбился в дочь своего барина Марию
31
Медиатор
7.1
775
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
775 уже оценили
Россия
/
2021
/
52 мин.
/
16+
драма
триллер
детектив
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Психологический триллер о профессиональном переговорщике, который зарабатывает тем, что помогает людям достичь соглашения
32
Большая секунда
7.5
87
оценок
Моя оценка
0
87 уже оценили
Россия
/
2021
/
27 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Бывшие возлюбленные Кира и Костя случайно оказываются соавторами сценария романтического сериала
33
Секс/Жизнь
7.2
93
оценки
IMDb
5.4
Моя оценка
0
93 уже оценили
США
/
2021
/
47 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сексуально неудовлетворенная жена заводит дневник для своих эротических фантазий, который случайно находит муж
34
Локи
7.1
184
оценки
IMDb
8.3
Моя оценка
0
184 уже оценили
США
/
2021
/
50 мин.
/
12+
фантастика
фэнтези
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
Спин-офф «Мстителей», рассказывающий о том, что случилось с Локи после того, как он в очередной раз украл Тессеракт
35
Контакт
8
136
оценок
Моя оценка
0
136 уже оценили
Россия
/
2021
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Драматическая история конфликта «зумеров» и «бумеров» в эпоху соцсетей и мессенджеров
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