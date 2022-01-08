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Лучшие сериалы 2021: смотреть онлайн

От жестоких игр в кальмара до приключений клана вампиров в Смоленске: смотрите лучшие сериалы, которые подарил нам 2021 год, онлайн прямо сейчас
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1
Мейр из Исттауна
7.9469
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
469 уже оценили
США/2021/58 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Кейт Уинслет в роли детектива расследует загадочное убийство в маленьком городке Исттаун в Пенсильвании
2
Игра в кальмара
7.61023
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
1023 уже оценили
Южная Корея/2021/50 мин./18+
Смотреть за 599 р.
1Трейлер3Рецензии
Несколько сотен людей, живущих на краю бедности, становятся участниками загадочной игры, в которой они могут сказочно разбогатеть или умереть
3
Мосгаз. Дело № 8: Западня
7.7270
оценок
Моя оценка
0
270 уже оценили
Россия/2021/52 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
Новое дело майора Черкасова в предолимпийской Москве
4
Девять совсем незнакомых людей
6.391
оценка
IMDb7.0
Моя оценка
0
91 уже оценил
США/2021/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
Девять незнакомых друг с другом людей съезжаются в австралийский курорт-отель, расположенный вдали от цивилизации
5
Happy End
6.8223
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
223 уже оценили
Россия/2021/30 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
История Влада и Леры, которые попадают в мир Webcam
6
Выжившие
6.4159
оценок
Моя оценка
0
159 уже оценили
Россия/2021/48 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
В постапокалиптическом мире люди оказываются заражены вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон
7
Сцены из супружеской жизни
7.659
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
59 уже оценили
США/2021/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Американская адаптация одноименного фильма Ингмара Бергмана про разные этапы в жизни семейной пары
8
Вампиры средней полосы
7.71489
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1489 уже оценили
Россия/2021/48 мин./16+
Смотреть за 199 р.
2Трейлеры1Рецензия
Комедийный сериал о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске
9
Хрустальный
8.2746
оценок
Моя оценка
0
746 уже оценили
Россия/2021/50 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях
10
Люпен
7.2214
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
214 уже оценили
США, Франция/2021/48 мин./16+
Смотреть за 599 р.
4Трейлеры1Рецензия
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
11
Чикатило
6.7607
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
607 уже оценили
Россия/2021/50 мин./18+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры15Рецензии
История советского серийного убийцы Андрея Чикатило
12
Засланец из космоса
7.5266
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
266 уже оценили
США/2021/16+
Смотреть за 299 р.
3Трейлеры
Инопланетянин, которого посылают уничтожить Землю, начинает сомневаться в правильности своей миссии
13
За час до рассвета
6.73203
оценки
IMDb5.0
Моя оценка
0
3203 уже оценили
Россия/2021/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Исторический боевик о работе милиции в послевоенное время
14
Клиника счастья
71011
оценок
Моя оценка
0
1011 уже оценили
Россия/2021/50 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Профессор-сексолог ведет медицинские расследования и помогает своим пациентам вернуть сексуальную гармонию
15
Колесо времени
7.481
оценка
IMDb7.3
Моя оценка
0
81 уже оценил
США/2021/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Экранизация одноименного цикла фэнтези-романов американского писателя Роберта Джордана
16
Контейнер
7.2216
оценок
Моя оценка
0
216 уже оценили
Россия/2021/48 мин./18+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер
Драматический сериал о том, как суррогатное материнство превратилось в обыденную услугу
17
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
7.686
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
86 уже оценили
США/2021/50 мин./6+
Смотреть за 599 р.
3Трейлеры
Юный получеловек-полуолень и другие гибриды пытаются выжить в условиях постапокалипсиса
18
Угрюм-река
63103
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
3103 уже оценили
Россия/2021/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры37Рецензии
Экранизация исторической драмы Вячеслава Шишкова о трех поколениях семьи Громовых
19
Тень и кость
6.8213
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
213 уже оценили
США/2021/52 мин./16+
Смотреть за 599 р.
3Трейлеры
Фэнтези-сериал по мотивам двух книг трилогии «Гриша» о некогда могущественной стране, разделенной каньоном с кровожадными чудовищами
20
Вертинский
7.5211
оценок
Моя оценка
0
211 уже оценили
Россия/2021/50 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Биографический сериал о жизни и карьере популярного шансонье XX века Александра Вертинского
21
Уборщица. История матери-одиночки
IMDb8.4
Моя оценка
0
9 уже оценили
США/2021/16+
Смотреть за 599 р.
2Трейлеры
Мать-одиночка вынуждена работать домработницей, чтобы свести концы с концами и забыть о бедности и бюрократии
22
Везет
7.364
оценки
Моя оценка
0
64 уже оценили
Россия/2021/1 ч. /16+
2Трейлеры1Рецензия
Евгений Цыганов в роли чемпиона-мотогонщика, загубившего карьеру из-за алкоголя и подрабатывающего «трезвым водителем»
23
И просто так
6.380
оценок
IMDb5.4
Моя оценка
0
80 уже оценили
США/2021/18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Продолжение сериала «Секс в большом городе», но без Саманты
24
Хитрости
5.614
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
14 уже оценили
США/2021/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Некогда востребованная комедийная артистка Дебора Вэнс решает завоевать внимание молодой публики, для чего нанимает молодую сценаристку-неудачницу
25
Топи
7.11048
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
1048 уже оценили
Россия/2021/50 мин./18+
2Трейлеры3Рецензии
Мистический триллер, снятый по сценарию Дмитрия Глуховского, о пятерых молодых людях, которые оказываются в ловушке в русской глуши
26
ВандаВижен
7.3169
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
169 уже оценили
США/2021/30 мин./16+
4Трейлеры
Многосерийный спин-офф Киновселенной Marvel, рассказывающий о работе и отношениях могущественной колдуньи и андроида
27
Немцы
6.392
оценки
Моя оценка
0
92 уже оценили
Россия/2021/45 мин./16+
2Трейлеры
Честный и харизматичный журналист оказывается втянут в интриги государственных ведомств
28
Полет
7.4226
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
226 уже оценили
Россия/2021/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Чудом избежавшие гибели в авиакатастрофе сотрудники строительной фирмы начинают переосмысливать свою жизнь
29
Убийства в одном здании
6.938
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
38 уже оценили
США/2021/30 мин./16+
1Трейлер
Трое незнакомцев, разделяющих общую одержимость историями о настоящих преступлениях, внезапно оказываются втянутыми в одно из них
30
Собор
7.149
оценок
Моя оценка
0
49 уже оценили
Россия/2021/52 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Историческая мелодрама о холопе Иване, который влюбился в дочь своего барина Марию
31
Медиатор
7.1775
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
775 уже оценили
Россия/2021/52 мин./16+
Смотреть за 199 р.
3Трейлеры1Рецензия
Психологический триллер о профессиональном переговорщике, который зарабатывает тем, что помогает людям достичь соглашения
32
Большая секунда
7.587
оценок
Моя оценка
0
87 уже оценили
Россия/2021/27 мин./16+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер
Бывшие возлюбленные Кира и Костя случайно оказываются соавторами сценария романтического сериала
33
Секс/Жизнь
7.293
оценки
IMDb5.4
Моя оценка
0
93 уже оценили
США/2021/47 мин./18+
Смотреть за 599 р.
1Трейлер
Сексуально неудовлетворенная жена заводит дневник для своих эротических фантазий, который случайно находит муж
34
Локи
7.1184
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
184 уже оценили
США/2021/50 мин./12+
5Трейлеры
Спин-офф «Мстителей», рассказывающий о том, что случилось с Локи после того, как он в очередной раз украл Тессеракт
35
Контакт
8136
оценок
Моя оценка
0
136 уже оценили
Россия/2021/16+
1Трейлер2Рецензии
Драматическая история конфликта «зумеров» и «бумеров» в эпоху соцсетей и мессенджеров
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