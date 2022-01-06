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Подборки
Самые ожидаемые новые сериалы 2022 года
Герои Marvel и «Звездных войн», викинги и властелины колец, свежий взгляд на «Анну Каренину» и, конечно же, много-много звезд — все это ждет нас в новых сериалах обещающего быть богатым на премьеры 2022-го!
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1
Дом дракона
США
/
2022
/
18+
фэнтези
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Долгожданный спин-офф «Игры престолов» об истории дома Таргариенов, основанный на книге Джорджа Р.Р. Мартина «Огонь и кровь»
2
Викинги: Вальхалла
США
/
2022
/
16+
драма
боевик
исторический
военный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сиквел популярного исторического сериала «Викинги», действие которого разворачивается спустя столетие после событий оригинального проекта
3
Анна К
Россия
/
2022
/
16+
драма
Хочу посмотреть
Первый российский сериал Netflix про осовремененных героев романа Льва Толстого со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком в главных ролях
4
Властелин колец
США
/
2022
/
16+
фэнтези
приключения
Хочу посмотреть
Приквел трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» — о событиях, разворачивающихся задолго до приключений Бильбо, Фродо и компании
5
Миротворец
США
/
2022
/
16+
комедия
боевик
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Комедийный боевик об участнике «Отряда самоубийц», который достигает мира и согласия любой ценой
6
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Россия
/
2022
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
После планового медицинского осмотра инспектор пожарной службы Наталья узнает, что ей срочно нужна здоровая почка, которую оказывается крайне непросто раздобыть
7
Предложение
США
/
2022
драма
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал о том, как голливудский продюсер Альберт С. Радди решил экранизировать криминальный роман Марио Пьюзо «Крестный отец»
8
Изобретая Анну
США
/
2022
/
16+
драма
детектив
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Журналистское расследование громкого дела инстаграм-звезды и мошенницы Анны Сорокиной, выдававшей себя за богатую немецкую наследницу
9
Лунный рыцарь
США
/
2022
/
16+
фантастика
боевик
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Киновселенная Marvel пополняется сериалом о бывшем морпехе и беспринципном наемнике Марке Спекторе, которому египетский бог даровал вторую жизнь и шанс на исправление
10
Карамора
Россия
/
2022
/
16+
фэнтези
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Данила Козловский в роли анархиста, который мстит тайному сообществу мировых лидеров за смерть возлюбленной
11
Пэм и Томми
США
/
2022
/
1 ч. 5 мин.
/
18+
драма
мелодрама
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал о жизни Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли в период после утечки и публикации скандально известного хоум-видео
12
Оби-Ван Кеноби
США
/
2022
/
16+
фантастика
боевик
приключения
Хочу посмотреть
Герой вселенной «Звездных войн» джедай Оби-Ван Кеноби возвращается на экраны в персональном многосерийном проекте
13
The Телки
Россия
/
2022
драма
Хочу посмотреть
Экранизация одноименной книги Сергея Минаева о циничном и расчетливом мачо (в исполнении Милоша Биковича), который ради выгоды ломает жизни многим женщинам
14
Ведьмак: Происхождение
США
/
2022
/
18+
фэнтези
боевик
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Приквел популярного фэнтезийного сериала «Ведьмак», рассказывающий о появлении самого первого охотника на монстров
15
Выбывшая
США
/
2022
/
16+
драма
биография
Хочу посмотреть
Биографическая драма о создательнице компании Theranos Элизабет Холмс: ее называли «Стив Джобс в юбке», а она оказалась мошенницей
16
Одни из нас
США
/
2022
/
16+
драма
ужасы
триллер
приключения
Хочу посмотреть
Экранизация популярной игры про постапокалиптический мир, в котором контрабандист и девочка с антителами к страшному вирусу держат путь в лабораторию, где можно произвести вакцину
17
Песочный человек
США
/
2022
/
16+
драма
фэнтези
ужасы
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Владыка снов Морфей освобождается из 70-летнего заточения и пытается освоиться в современном мире
18
МыПрогорели
США
/
2022
драма
биография
Хочу посмотреть
Джаред Лето и Энн Хэтэуэй играют основателей одного из самых дорогих стартапов в мире WeWork в драматическом сериале о взлете и падении компании
19
Старик
США
/
2022
драма
Хочу посмотреть
Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес в роли оперативника ЦРУ, вынужденного разбираться с неразрешенными делами прошлого ради своего спокойного будущего
20
Halo
США
/
2022
/
16+
фантастика
боевик
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация серии видеоигр, рассказывающая о войне между людьми и религиозным союзом нескольких инопланетных рас под названием «Завет»
21
Балет
Россия
/
2022
/
18+
драма
Хочу посмотреть
После пандемии и тридцатилетнего перерыва на главную сцену страны возвращается легендарная танцовщица Большого театра Рута Майерс (Ингеборга Дапкунайте)
22
Водопроводчики Белого дома
США
/
2022
/
16+
драма
исторический
биография
Хочу посмотреть
Вуди Харрельсон и Джастин Теру в сериале о крупнейшем политическом скандале в истории США
23
Этерна
Россия
/
2022
/
16+
драма
мелодрама
фэнтези
приключения
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Юрий Чурсин, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Сергей Гилев и другие звезды российского кино в масштабной экранизации фэнтези-романов Веры Камши «Отблески Этерны»
24
Жена путешественника во времени
США
,
Великобритания
/
2022
драма
фантастика
Хочу посмотреть
Звезда «Игры престолов» Роуз Лесли играет жену библиотекаря, непроизвольно путешествующего во времени, в экранизации одноименного фантастического романа
25
Даркнет
Россия
/
2022
/
16+
фантастика
боевик
Хочу посмотреть
Российский фантастический боевик про мир будущего, в котором каждый человек может выбрать, где жить: в настоящей реальности или в виртуальной
26
Пришедший с холода
США
/
2022
драма
триллер
Хочу посмотреть
Маргарита Левиева, Алена Хмельницкая и Стася Милославская в сериале Netflix про бывшую русскую шпионку, которая ищет неизвестного убийцу с такими же навыками и способностями, как у нее самой
27
Любовь и смерть
США
/
2022
драма
криминал
Хочу посмотреть
Поющая в церковном хоре домохозяйка в исполнении звезды сериала «ВандаВижен» Элизабет Олсен совершает убийство на почве ревности в тихом техасском пригороде
28
1899
США
,
Германия
/
2022
драма
исторический
ужасы
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал от авторов «Тьмы» повествует о группе переселенцев, которые на пути из Европы в Америку сталкиваются с загадочным судном, дрейфующим в открытом море
29
Под подозрением
США
/
2022
/
16+
драма
криминал
детектив
Хочу посмотреть
Адаптация израильского сериала «Под чужим флагом» про четырех британских граждан, подозреваемых в похищении сына богатой американской предпринимательницы (Ума Турман)
30
Елизавета
Россия
/
2022
/
16+
драма
исторический
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Приквел российского сериала-хита «Екатерина» про императрицу Елизавету Петровну Романову с Юлией Хлыниной в главной роли
31
Первая леди
США
/
2022
/
16+
драма
биография
Хочу посмотреть
Мишель Пфайффер, Виола Дэвис и Джиллиан Андерсон играют первых леди США в сериале, исследующем жизнь Белого дома через призму жен глав государства
32
Кое-что о Пэм
США
/
2022
драма
криминал
детектив
Хочу посмотреть
Рене Зеллвегер в криминальной драме о реальном убийстве, обстоятельства которого легли в основу подкаста
33
Женщина-Халк
США
/
2022
/
16+
фантастика
боевик
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Многосерийный боевик о двоюродной сестре Брюса Бэннера, ставшей супергероиней с зеленой кожей
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