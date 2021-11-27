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Лучшие приключенческие сериалы: смотреть онлайн

Если вы любите истории про опасные экспедиции и увлекательные путешествия, смелые подвиги и отчаянных героев, то в нашей подборке вы точно найдете себе сериал-приключение на вечер
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1
Люпен
7.3181
оценка
IMDb7.5
Моя оценка
0
181 уже оценил
США, Франция/2021/48 мин./16+
Смотреть за 599 р.
4Трейлеры1Рецензия
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
2
Колесо времени
7.324
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
24 уже оценили
США/2021/1 ч. /16+
3Трейлеры
Экранизация одноименного цикла фэнтези-романов американского писателя Роберта Джордана
3
Ведьмак
7.6973
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
973 уже оценили
США, Польша/2019/50 мин./18+
Смотреть за 599 р.
10Трейлеры5Рецензии
Генри Кавилл меняет наряд Супермена на костюм охотника за духами в экранизации культовой серии книг про чародеев, сражающихся с опасными монстрами
4
Когда летают герои
IMDb7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Израиль/2018/45 мин.
Смотреть за 599 р.
1Трейлер
Четверо боевых товарищей отправляются в Колумбию на поиски считавшейся погибшей возлюбленной одного из них
5
Золото
7.515
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
15 уже оценили
Франция/2017
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Студент-геолог отправляется в Гвиану, чтобы пройти практику и постараться остаться в живых
6
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
7.763
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
63 уже оценили
США/2021/50 мин./6+
Смотреть за 599 р.
3Трейлеры
Юный получеловек-полуолень и другие гибриды пытаются выжить в условиях постапокалипсиса
7
Светила
IMDb6.4
Моя оценка
0
9 уже оценили
Великобритания/2020/16+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
На золотом прииске в Новой Зеландии в 1860-е годы начинают происходить загадочные события
8
Тень и кость
6.7176
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
176 уже оценили
США/2021/52 мин./16+
Смотреть за 599 р.
3Трейлеры
Фэнтези-сериал по мотивам двух книг трилогии «Гриша» о некогда могущественной стране, разделенной каньоном с кровожадными чудовищами
9
Варвары
IMDb7.2
Моя оценка
0
10 уже оценили
Германия/2020/50 мин.
Смотреть за 599 р.
2Трейлеры1Рецензия
Судьбы трех разных людей переплелись на фоне исторического сражения германцев и римлян в Тевтобургском лесу
10
Затерянные в космосе
7.2158
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
158 уже оценили
США/2018/1 ч. /16+
Смотреть за 599 р.
6Трейлеры
Семья ученых по фамилии Робинсон отправляется в космос, чтобы колонизировать новую планету, но попадает в другое измерение
11
Беги
6.766
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
66 уже оценили
США/2020/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры
Комедийный триллер о женщине, которая ведет скучную жизнь и однажды решает ее изменить
12
Чужестранка
7.81695
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
1695 уже оценили
США/2014/50 мин./16+
Смотреть за 299 р.
9Трейлеры2Рецензии
Сериал о девушке, которая переместилась во времени
13
Темные начала
7405
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
405 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. /12+
Смотреть бесплатно
10Трейлеры
Джеймс МакЭвой в экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана о двух детях, которые отправляются в волшебное путешествие по параллельным вселенным
14
Коллапс
IMDb7.8
Моя оценка
0
Франция/2019/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Восемь историй о людях, которые пытаются выжить в условиях нехватки ресурсов
15
Леденящие душу приключения Сабрины
7.5257
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
257 уже оценили
США/2018/1 ч. /16+
Смотреть за 599 р.
7Трейлеры
Обновленная версия подросткового сериала о приключениях маленькой ведьмы Сабрины, снятая в жанре хоррора
16
Территория
7.3375
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
375 уже оценили
Россия/2020/48 мин./16+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер
Вместе с дядей и случайными попутчицами Егор отправляется на поиски пропавших во время этнографической экспедиции по Пермскому краю родителей
17
Хроники Шаннары
7934
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
934 уже оценили
США/2016/42 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Планете угрожает опасность, и теперь враждующие веками люди, тролли, эльфы и дворфы должны действовать, чтобы спасти Землю
18
Беловодье. Тайна затерянной страны
6.5574
оценки
Моя оценка
0
574 уже оценили
Россия/2019/48 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Герой сериала «Пока цветет папоротник» вновь сражается с потусторонними силами, пробравшимися в наш мир через трещину в заброшенном горном монастыре
19
Нация Z
6.7561
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
561 уже оценил
США/2014/44 мин./18+
Смотреть за 599 р.
3Трейлеры1Рецензия
Многосерийный экшен о жизни после зомби-апокалипсиса
20
Марко Поло
7.7300
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
300 уже оценили
США/2014/1 ч.
Смотреть за 599 р.
2Трейлеры
Сериал о приключениях путешественника Марко Поло в средневековом Китае
21
В пустыне смерти
7.9138
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
138 уже оценили
США/2015/42 мин./12+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры
Мультижанровый сериал о воине по имени Санни и его юном спутнике
22
Черные паруса
7.71732
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
1732 уже оценили
США/2014/52 мин./18+
Смотреть за 299 р.
8Трейлеры4Рецензии
Сериал о приключениях капитана Флинта и его команды
23
Воскресший Эртугрул
7829
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
829 уже оценили
Турция/2014/2 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
История храброго воина Эртугрула, основателя Османской империи
24
Старушки в бегах
6.4395
оценок
Моя оценка
0
395 уже оценили
Россия/2018/42 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
Решив освободить своих детей от накопившихся проблем, три подруги отправляются в путешествие, которое изменит их жизнь
25
Мистер Хутен и Леди Александра
7284
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
284 уже оценили
Великобритания/2016/46 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Приключения путешественника и аристократки
26
Ковчег
7.62302
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
2302 уже оценили
Испания/2011/1 ч. 16 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры11Рецензии
В ходе научного эксперимента исчезает вся суша, и люди, плывущие на корабле, дрейфуют в бескрайнем океане
27
Демоны да Винчи
7.52907
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
2907 уже оценили
США/2013/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры3Рецензии
Фантазия на тему жизни молодого изобретателя Леонардо да Винчи
28
Золото Глории
6.6364
оценки
Моя оценка
0
364 уже оценили
Россия, Куба/2012/50 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Трое профессиональных кладоискателей отправляются на поиски испанских сокровищ
29
Викинги
8.18471
оценка
IMDb8.5
Моя оценка
0
8471 уже оценил
Ирландия, Канада/2013/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
13Трейлеры9Рецензии
Историческая драма про жизнь и приключения викингов
30
Череп и кости
6.6645
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
645 уже оценили
США/2014/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
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