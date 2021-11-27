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Лучшие приключенческие сериалы: смотреть онлайн
Если вы любите истории про опасные экспедиции и увлекательные путешествия, смелые подвиги и отчаянных героев, то в нашей подборке вы точно найдете себе сериал-приключение на вечер
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1
Люпен
7.3
181
оценка
IMDb
7.5
Моя оценка
0
181 уже оценил
США
,
Франция
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
фантастика
криминал
приключения
детектив
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
2
Колесо времени
7.3
24
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
24 уже оценили
США
/
2021
/
1 ч.
/
16+
фэнтези
приключения
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Экранизация одноименного цикла фэнтези-романов американского писателя Роберта Джордана
3
Ведьмак
7.6
973
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
973 уже оценили
США
,
Польша
/
2019
/
50 мин.
/
18+
драма
фэнтези
боевик
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
10
Трейлеры
5
Рецензии
Генри Кавилл меняет наряд Супермена на костюм охотника за духами в экранизации культовой серии книг про чародеев, сражающихся с опасными монстрами
4
Когда летают герои
IMDb
7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Израиль
/
2018
/
45 мин.
драма
боевик
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Четверо боевых товарищей отправляются в Колумбию на поиски считавшейся погибшей возлюбленной одного из них
5
Золото
7.5
15
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
15 уже оценили
Франция
/
2017
драма
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Студент-геолог отправляется в Гвиану, чтобы пройти практику и постараться остаться в живых
6
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
7.7
63
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
63 уже оценили
США
/
2021
/
50 мин.
/
6+
фантастика
фэнтези
триллер
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Юный получеловек-полуолень и другие гибриды пытаются выжить в условиях постапокалипсиса
7
Светила
IMDb
6.4
Моя оценка
0
9 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
16+
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Рецензия
На золотом прииске в Новой Зеландии в 1860-е годы начинают происходить загадочные события
8
Тень и кость
6.7
176
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
176 уже оценили
США
/
2021
/
52 мин.
/
16+
фэнтези
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Фэнтези-сериал по мотивам двух книг трилогии «Гриша» о некогда могущественной стране, разделенной каньоном с кровожадными чудовищами
9
Варвары
IMDb
7.2
Моя оценка
0
10 уже оценили
Германия
/
2020
/
50 мин.
драма
боевик
исторический
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Судьбы трех разных людей переплелись на фоне исторического сражения германцев и римлян в Тевтобургском лесу
10
Затерянные в космосе
7.2
158
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
158 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч.
/
16+
фантастика
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Семья ученых по фамилии Робинсон отправляется в космос, чтобы колонизировать новую планету, но попадает в другое измерение
11
Беги
6.7
66
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
66 уже оценили
США
/
2020
/
48 мин.
/
16+
комедия
триллер
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Комедийный триллер о женщине, которая ведет скучную жизнь и однажды решает ее изменить
12
Чужестранка
7.8
1695
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
1695 уже оценили
США
/
2014
/
50 мин.
/
16+
драма
фантастика
приключения
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
9
Трейлеры
2
Рецензии
Сериал о девушке, которая переместилась во времени
13
Темные начала
7
405
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
405 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч.
/
12+
драма
фэнтези
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
10
Трейлеры
Джеймс МакЭвой в экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана о двух детях, которые отправляются в волшебное путешествие по параллельным вселенным
14
Коллапс
IMDb
7.8
Моя оценка
0
Франция
/
2019
/
52 мин.
/
16+
драма
фантастика
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Восемь историй о людях, которые пытаются выжить в условиях нехватки ресурсов
15
Леденящие душу приключения Сабрины
7.5
257
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
257 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч.
/
16+
фэнтези
ужасы
триллер
приключения
мистика
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
Обновленная версия подросткового сериала о приключениях маленькой ведьмы Сабрины, снятая в жанре хоррора
16
Территория
7.3
375
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
375 уже оценили
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
16+
ужасы
триллер
приключения
мистика
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Вместе с дядей и случайными попутчицами Егор отправляется на поиски пропавших во время этнографической экспедиции по Пермскому краю родителей
17
Хроники Шаннары
7
934
оценки
IMDb
7.2
Моя оценка
0
934 уже оценили
США
/
2016
/
42 мин.
/
16+
фантастика
фэнтези
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Планете угрожает опасность, и теперь враждующие веками люди, тролли, эльфы и дворфы должны действовать, чтобы спасти Землю
18
Беловодье. Тайна затерянной страны
6.5
574
оценки
Моя оценка
0
574 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
фэнтези
комедия
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Герой сериала «Пока цветет папоротник» вновь сражается с потусторонними силами, пробравшимися в наш мир через трещину в заброшенном горном монастыре
19
Нация Z
6.7
561
оценка
IMDb
6.7
Моя оценка
0
561 уже оценил
США
/
2014
/
44 мин.
/
18+
драма
фантастика
триллер
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Многосерийный экшен о жизни после зомби-апокалипсиса
20
Марко Поло
7.7
300
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
300 уже оценили
США
/
2014
/
1 ч.
исторический
приключения
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сериал о приключениях путешественника Марко Поло в средневековом Китае
21
В пустыне смерти
7.9
138
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
138 уже оценили
США
/
2015
/
42 мин.
/
12+
боевик
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
Мультижанровый сериал о воине по имени Санни и его юном спутнике
22
Черные паруса
7.7
1732
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
1732 уже оценили
США
/
2014
/
52 мин.
/
18+
драма
приключения
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
8
Трейлеры
4
Рецензии
Сериал о приключениях капитана Флинта и его команды
23
Воскресший Эртугрул
7
829
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
829 уже оценили
Турция
/
2014
/
2 ч.
/
16+
драма
боевик
исторический
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История храброго воина Эртугрула, основателя Османской империи
24
Старушки в бегах
6.4
395
оценок
Моя оценка
0
395 уже оценили
Россия
/
2018
/
42 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Решив освободить своих детей от накопившихся проблем, три подруги отправляются в путешествие, которое изменит их жизнь
25
Мистер Хутен и Леди Александра
7
284
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
284 уже оценили
Великобритания
/
2016
/
46 мин.
/
16+
драма
комедия
приключения
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Приключения путешественника и аристократки
26
Ковчег
7.6
2302
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
2302 уже оценили
Испания
/
2011
/
1 ч. 16 мин.
/
12+
драма
фантастика
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
11
Рецензии
В ходе научного эксперимента исчезает вся суша, и люди, плывущие на корабле, дрейфуют в бескрайнем океане
27
Демоны да Винчи
7.5
2907
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
2907 уже оценили
США
/
2013
/
45 мин.
/
16+
драма
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
3
Рецензии
Фантазия на тему жизни молодого изобретателя Леонардо да Винчи
28
Золото Глории
6.6
364
оценки
Моя оценка
0
364 уже оценили
Россия
,
Куба
/
2012
/
50 мин.
/
12+
фэнтези
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Трое профессиональных кладоискателей отправляются на поиски испанских сокровищ
29
Викинги
8.1
8471
оценка
IMDb
8.5
Моя оценка
0
8471 уже оценил
Ирландия
,
Канада
/
2013
/
1 ч.
/
16+
драма
исторический
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
13
Трейлеры
9
Рецензии
Историческая драма про жизнь и приключения викингов
30
Череп и кости
6.6
645
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
645 уже оценили
США
/
2014
/
1 ч.
/
16+
драма
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал о противостоянии опытного убийцы и легендарного пирата по прозвищу Черная Борода
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